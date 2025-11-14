CIG convoca una protesta por el cese de 938 trabajadores del servicio de prevención de incendios

La protesta será este lunes 17 ante la Xunta a las 11.30 horas

La CIG convoca una protesta este lunes, 17 de noviembre, ante la Xunta, en la compostelana sede de San Caetano (11.30 horas), para reclamar mejoras laboras del servicio de prevención de incendios (SPIF) con motivo del cese de un total de 938 trabajadores fijos discontinuos.

Así, reclamarán que los profesionales trabajen todo el año, mejoras salariales y de seguridad, así como un servicio 100% público.

La CIG-Autonómica contrapone a las mejoras en condiciones del personal de extinción de incendios de otras comunidades frente a una Consellería do Medio Rural que "ignora las necesidades de los servicios y abandona a su personal negándose a abrir una mesa de negociación".

Censura que la Xunta no rectifique su política tras la ola de incendios de este año con 120.000 hectáreas arrasadas y apueste por aumentar la externalización de funciones, además de echar culpas al Gobierno central.

Incendios de sexta generación

Por su parte, expertos alertan de que cada vez "son más frecuentes" los incendios de sexta generación, casi imposibles de controlar y muy peligros para las personas que trabajan en la lucha contra el fuego.

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Deputación de Lugo, con la colaboración del Campus Terra de la Universidade de Santiago, inaugurarán este luns, 17 de novembro, las XXXVI Xornadas Luis Asorey que abordarán esta temática.

El coordinador de esta iniciativa es Antonio Rigueiro, catedrático emérito de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo (Universidade de Santiago), presidente de la Asociación Forestal de Galicia y académico de la RAGC. A la inauguración de las jornadas asistirá el presidente de la Academia, Juan Lema; la delegada del Campus Terra, Elvira López; junto a representantes de la Diputación de Lugo.