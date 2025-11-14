BioNorth Santiago 2025 reúne a más de 250 jóvenes biotecnólogos en la USC y consolida a la ciudad como nodo clave del talento científico

Participantes del BioNorth Santiago 2025 en la Facultad de Biología de la USC durante una de las sesiones del encuentro Cedida

Más de 250 jóvenes biotecnólogos, procedentes de todo el norte de España y con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, participaron el pasado fin de semana en BioNorth Santiago 2025, el X Encuentro de Biotecnólogos del Norte de España. El evento, organizado por la Asociación de Biotecnólogos de Galicia (GalBiotec) y la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec), convirtió la capital gallega en un espacio de referencia para la comunidad científica emergente.

Celebrado en la Facultad de Biología de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el Campus Vida, el encuentro tuvo como objetivo orientar la carrera profesional de los futuros biotecnólogos, proporcionar herramientas para su desarrollo y reforzar la conexión entre investigación, industria y talento, en una ciudad que acoge el único grado en Biotecnología de Galicia.

Galicia, polo biotecnológico en expansión

Durante la inauguración, el fundador de GalBiotec, Pablo Quinteiro Bernal, destacó que “Galicia se ha consolidado como uno de los polos biotecnológicos más dinámicos de España”, subrayando que celebrar el BioNorth en Santiago “es un acierto necesario y un objetivo marcado desde el nacimiento de la asociación”.

A su vez, la presidenta de GalBiotec, Iria Vida González Vázquez, incidió en que “el foco está puesto en Galicia, donde la biotecnología sigue ganando músculo gracias al impulso conjunto de la investigación, la innovación y una nueva generación de profesionales”.

Charlas científicas, talleres prácticos y networking

La programación incluyó mesas redondas, talleres en soft skills, espacios expositivos y actividades divulgativas, además de una visita guiada a un centro de investigación, reforzando la combinación de ciencia, aprendizaje y comunidad que define al BioNorth.

El encuentro fue inaugurado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez González, junto al decano de la Facultad de Biología de la USC, Jesús López Romalde; la presidenta de FEBiotec, Mónica Gutiérrez Salazar; y la presidenta de GalBiotec, Iria Vida González Vázquez.

El programa científico comenzó con la intervención de Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la USC y directora científica del CiMUS y de la Fundación Kaertor, que abordó el papel de los biotecnólogos en el descubrimiento de nuevos fármacos.

A continuación, representantes de empresas y entidades punteras —como Hifas da Terra, Libera Bio, ANFACO-CYTMA o ingenyus*— presentaron sus proyectos mediante exposiciones breves destinadas a mostrar las líneas de investigación y el trabajo de sus equipos.

Ya por la tarde, la mesa redonda “Y después, ¿qué?” analizó las salidas profesionales del sector con la participación de investigadoras, responsables de talento e integrantes del ámbito clínico y académico.

El cierre del programa corrió a cargo de Jose Vilariño, presidente del clúster BIOGA y responsable de I+D en Hijos de Rivera, con la charla “Cómo disfrutar de la biotecnología en tus comidas y no morir en el intento”.

Clausura institucional y un ecosistema en crecimiento

La clausura contó con la presencia del concelleiro de Sustentabilidade Ambiental del Concello de Santiago, Xesús Domínguez; el vicedecano de la Facultad de Biología de la USC, Francisco Javier Salgado Castro; la presidenta del Patronato BioNorth de FEBiotec, Ana Sáenz Ceniceros; y la secretaria de GalBiotec, Carla Carreira García.

El encuentro contó con el apoyo de BIOGA, la Axencia Galega de Innovación, la Dirección Xeral de Xuventude, Hifas da Terra, CESIF y numerosas empresas e entidades del sector biotech gallego, reforzando el peso de Santiago como hub científico y formativo en el noroeste.