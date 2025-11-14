Air Nostrum refuerza la conexión entre Santiago y Tenerife en Navidad con vuelos especiales

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, incrementará su operativa en Santiago de Compostela durante la campaña de Navidad 2025 con vuelos adicionales entre Tenerife y Lavacolla, reforzando así la conectividad de la ciudad en uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Según informó la compañía, los vuelos especiales entre Tenerife y Santiago operarán los días 22, 26 y 29 de diciembre, además del 2 y 5 de enero, ampliando la oferta habitual y facilitando tanto los viajes de regreso como las visitas familiares durante las fiestas.

Santiago, punto estratégico para la conexión con Canarias

Air Nostrum subraya que este refuerzo responde a la alta demanda estacional entre Galicia y el archipiélago canario, uno de los destinos más solicitados en invierno. La compañía destaca que su compromiso pasa por mejorar la movilidad desde aeropuertos estratégicos como el de Santiago, que en estas fechas registra un notable incremento de pasajeros.

El refuerzo en Lavacolla se enmarca además en una programación navideña más amplia de la aerolínea, que aumentará su capacidad con más vuelos y más plazas en diversos puntos del país, aunque la conexión Tenerife–Santiago es una de las que recibe un refuerzo específico debido al volumen de viajeros previsto.