Un avance desde la USC abre la puerta a fabricar fármacos directamente con gas natural

Martín Fañanás, investigador del CiQUS y líder del equipo que logró sintetizar un composto bioactivo partindo de metano Santi Alvite

El Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la USC ha dado un paso que hasta hace poco parecía ciencia ficción: sintetizar un compuesto bioactivo partiendo directamente de metano, uno de los gases más abundantes y estables del planeta. El logro, publicado en Science Advances, está liderado por el investigador Martín Fañanás y supone un avance clave hacia una industria química más sostenible, menos dependiente del petróleo y capaz de aprovechar materias primas abundantes y de bajo coste.

El equipo consiguió fabricar el dimestrol, un estrógeno no esteroideo de uso farmacéutico, empleando metano como punto de partida. Se trata de la primera vez que se obtiene una molécula compleja de interés comercial a partir de este gas, considerado tradicionalmente un material “difícil de domesticar” por su baja reactividad.

Cómo funciona la estrategia química

El reto no era menor: el metano y otros componentes del gas natural —como etano y propano— son extremadamente estables, lo que dificulta su transformación sin generar reacciones secundarias no deseadas. Para superarlo, el equipo del CiQUS diseñó un catalizador de hierro a medida, capaz de modular la reactividad del sistema y guiar la reacción hacia el producto deseado.

El proceso se basa en una reacción llamada alilación, que añade a la molécula un pequeño grupo químico que actúa como una “asa” sobre la que construir, en pasos posteriores, moléculas complejas como principios activos farmacéuticos. El nuevo catalizador, explica el propio Fañanás, consigue suprimir la cloración indeseada —habitual en este tipo de procesos— y mantener activa la reacción con ayuda de luz LED, permitiendo que el metano reaccione de manera selectiva.

Además de su eficacia, el método destaca por su sostenibilidad: emplea hierro, un metal barato y poco tóxico, y se desarrolla en condiciones suaves de temperatura y presión, reduciendo el gasto energético y el impacto ambiental.

Un impulso a la química circular desde Santiago

Este trabajo forma parte de una línea de investigación financiada por el Consello Europeo de Investigación (ERC) y centrada en convertir los componentes principales del gas natural en productos químicos de alto valor. El equipo del CiQUS acaba de publicar, también, un avance complementario en Cell Reports Physical Science que permite acoplar estos gases con cloruros de ácido para obtener cetonas industriales en un solo paso.

Ambos resultados consolidan al CiQUS como un referente internacional en fotocatálisis y en la búsqueda de soluciones para aprovechar materias primas abundantes. Para la industria, estas metodologías abren la puerta a sustituir progresivamente procesos petroquímicos por rutas más limpias y eficientes.

El proyecto cuenta con el apoyo del Programa Galicia FEDER 2021-2027 y el reconocimiento CIGUS de la Xunta de Galicia, que certifica la calidad investigadora del centro.