Santiago de Compostela

Saibran anuncia una trilogía musical y lanza este viernes 'Meu', el nuevo adelanto de su primer álbum

El proyecto liderado por el compostelano Cibrán García (Boyanka Kostova) junto a Julián Goicoa y Fiz García publica el 5 de diciembre su primer disco: 'Atardecer harmonioso con gotas de primavera'

Eladio Lois
Eladio Lois
13/11/2025 13:46
Saibran, el nuevo proyecto musical formado por Cibrán García —conocido por su trabajo en Boyanka Kostova— y los integrantes de Mundo Prestigio, Julián Goicoa y Fiz García, prepara el lanzamiento de una trilogía de discos que verá la luz de la mano de Tremendo Audiovisual. Cada entrega contará con una sonoridad, temática y equipo de producción diferente, configurando un recorrido musical que avanza desde lo cotidiano hacia lo introspectivo.

La trilogía traza un viaje simbólico que va del atardecer al amanecer, acompañando las reflexiones de quien sale de casa al caer la tarde y regresa cuando ya despunta el día. Este tránsito emocional se reparte en tres discos que capturan estados anímicos, vivencias y paisajes nocturnos desde perspectivas variadas.

Primer capítulo: 'Atardecer harmonioso con gotas de primavera'

El primer álbum, que se publicará el 5 de diciembre, abarca el tramo que va desde la salida de casa hasta las primeras horas de la madrugada. Producido íntegramente por Mundo Prestigio, ofrece un sonido que se acerca al rap clásico, con tempos de 90–100 BPM y una fuerte presencia de instrumentación analógica. En lo lírico, aborda escenas cotidianas y temas del día a día, manteniendo el humor, la retranca y la cercanía como ejes narrativos.

Este primer capítulo será seguido por un segundo disco más oscuro y crudo, producido por Møu (DKTC, Lumedoloop), con influencias de trap y electrónica. El cierre de la trilogía, firmado por Juait y crnds, llevará la propuesta hacia la experimentación electrónica, completando el viaje que va de la luz del atardecer a los primeros instantes del nuevo día.

Nuevo lanzamiento: 'Meu', un contraste entre dureza y fragilidad

Saibran estrena este viernes 14 de noviembre su nuevo avance, Meu, tras publicar en octubre Durmir é para covardes, una oda insomne construida sobre la lucidez del desvelo. En Meu, el proyecto juega con la dualidad entre el rap más descarado y una fragilidad emocional que aflora en versos de introspección.

El tema, con base de Møu, se presenta como una pieza nocturna, oscura y directa, que desciende a capas más hondas del relato personal sin renunciar a la energía del género. Con imágenes contundentes y rimas que enlazan vivencias comunes, Saibran combina crudeza, ritmo y sensibilidad en una misma pulsación.

