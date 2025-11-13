¿Qué hacía la activista Greta Thunberg en el tren Santiago-Vigo?

Imagen de Greta Thunberg durante su viaje en tren por Galicia, captada por un pasajero Redacción

La activista sueca Greta Thunberg fue fotografiada este miércoles en un tren de Renfe que cubría el trayecto Santiago–Vigo, una escena cotidiana que rápidamente adquirió relevancia pública después de que la imagen se difundiera en redes sociales. El pasajero que la reconoció publicó la fotografía acompañada de un breve comentario, suficiente para que comenzaran a circular especulaciones sobre los motivos de su presencia en Galicia.

Según confirmaron distintos medios, Thunberg viajaba acompañada por otro joven extranjero y explicó a varios pasajeros que su destino final era Portugal, sin concretar si tenía previsto participar en algún tipo de protesta o actividad organizada en el país luso. No obstante, su paso por Galicia coincidió con fechas de especial actividad en materia de sostenibilidad y economía azul, lo que contribuyó a ampliar las hipótesis.

Conjeturas sobre su destino

Entre las conjeturas más extendidas se encuentra la posibilidad de que estuviera de camino al Vigo Global Summit 2025, celebrado entre miércoles y jueves y que reúne a expertos internacionales en sostenibilidad, digitalización y retos globales. También se contempló su posible interés por el Blue Atlantic Forum (que termina este viernes), en Baiona, centrado en la economía azul y considerado un espacio estratégico para el análisis de los sectores vinculados al mar.

Finalmente, algunas interpretaciones más mediáticas señalaron que su presencia podría estar relacionada con el conocido encendido de luces navideñas de Vigo, previsto para este sábado, un evento que año tras año genera debates sobre consumo energético.

En ausencia de confirmaciones oficiales, la breve estancia de la activista en territorio gallego ha elevado la atención mediática y ciudadana sobre su agenda, marcada en los últimos meses por diversas acciones de protesta climática en Europa. Su tránsito por Galicia se suma así a la creciente expectación que acompaña cada uno de sus desplazamientos públicos.