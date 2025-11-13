Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Micah Speight, nuevo base del Monbus Obradoiro

El jugador estadounidense, procedente del Covirán Granada, llega para reforzar el cuadro compostelano tras su amplia experiencia

Redacción
13/11/2025 17:37
Micah Speight
Micah Speight es la nueva incorporación del Monbus Obradoiro
ACB/Fermín Rodríguez

El base estadounidense Micah Sepight, natural de Oklahoma, se incorpora al Monbus Obradoiro procedente del Covirán Granada, con el que disputó tres partidos en la Liga Endesa. Además, cuenta con una amplia experiencia en la Primera División FEB, habiendo militado en hasta cuatro equipos distintos.

Tras la salida de Micah Speight del Covirán Granada, el club gallego ha alcanzado un acuerdo para incorporar a su plantilla a este jugador de 1,78 metros de altura. El base ya está en Santiago de Compostela, donde pasará próximamente el reconocimiento médico y comenzará a entrenar junto al equipo y a sus nuevos compañeros.

En la temporada 2024/25, Speight jugó en el Pau-Lacq-Orthez, de la segunda división francesa, donde participó en 23 partidos y promedió 11,4 puntos, 4,2 rebotes y 5,6 asistencias por encuentro.

Su trayectoria incluye también una etapa en el Fuerza Regia de la primera división mexicana. En España, además de su paso por el Covirán Granada, ha defendido los colores de Alimerka Oviedo, Súper Agropal Palencia, San Pablo Burgos y MoraBanc Andorra, con el que logró el ascenso a la ACB.

Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro, afirma que Micah Speight “es un jugador con amplia experiencia en nuestra competición, habiendo pasado por diferentes equipos y formando parte de proyectos con objetivos parecidos al nuestro”.

“En ese sentido, viene a incorporarse a un equipo que actualmente está funcionando francamente bien. Después de un inicio irregular, el grupo ha sido capaz de encontrar su mejor dinámica y de realizar partidos muy completos, como el último que disputamos esta semana en Sar. La incorporación de Micah tiene como objetivo complementar, reforzar y hacer aún más competitiva la plantilla de aquí a final de temporada”.

