La Xunta pone en valor a los ganadores de los Premios do Comercio Galego 2025 y presenta la nueva imagen para impulsar el sector

Representantes de la Xunta y del sector comercial participan en la gala de los Premios do Comercio Galego 2025 Xunta

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, clausuró este miércoles en Santiago la entrega de los Premios do Comercio Galego 2025, un acto en el que la Xunta destacó el papel estratégico del comercio de proximidad en la dinamización económica de Galicia. El encuentro contó también con la presencia de la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, y del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, además de representantes de Artesanía de Galicia y del Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Durante la gala, González subrayó la aportación de los negocios reconocidos en las distintas categorías —Comercio Galego, Traxectoria, Emprende, Dinamización y Sostible— y señaló que todos ellos representan un sector moderno, diverso y capaz de adaptarse a las nuevas demandas de las personas consumidoras. El conselleiro remarcó que el comercio local es un eje esencial para vertebrar el territorio, generar empleo y fijar población, especialmente en el ámbito rural.

Presentación de la nueva imagen del Comercio Galego

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación de la nueva imagen del Comercio Galego, un sello distintivo con el que la Xunta busca reforzar la identidad, calidad y excelencia del comercio de proximidad. La idea, señaló el conselleiro, es poner en valor a los pequeños establecimientos como auténticos servicios públicos a pie de calle, conectados con la vida diaria de las ciudades y villas gallegas.

La nueva marca se enmarca en el Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030, que guía el conjunto de políticas de modernización del sector. Según recordó González, este marco permitirá consolidar en 2026 iniciativas ya asentadas, como los bonos Activa Comercio, y poner en marcha nuevas herramientas destinadas a atraer juventud, impulsar la actividad en zonas urbanas y reforzar la colaboración entre comercios y hostelería.

Nuevos proyectos: Vilas Vivas, Localízate y Prato de Mercado

La Xunta avanzó además varias iniciativas que verán la luz en los próximos meses. Entre ellas, el proyecto Vilas Vivas, orientado a la recuperación de contornos comerciais urbanos singulares y que comenzará en diciembre en Ribadavia; Localízate, un programa para acercar la juventud al comercio local; y Prato de Mercado, pensado para conectar las plazas de abastos con la hostelería y dar visibilidad a nuevos productos y sinergias.

En el ámbito de la artesanía, el Gobierno gallego anunció el estreno de formaciones para aprendices, dotadas con un millón de euros, y la creación en Santiago de Compostela de la Casa do Artesán, futura sede de la Fundación Artesanía de Galicia y espacio expositivo permanente con obras de profesionales del sector.