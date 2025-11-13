La Xunta destaca en Santiago la formación para adaptar el comercio al nuevo sistema Verifactu

La Xunta impulsa la formación sobre Verifactu y refuerza su apoyo al comercio de proximidad Xunta

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó este jueves en Santiago en la jornada informativa sobre el nuevo sistema de facturación verificable Verifactu, organizada por la Federación Galega de Comercio y Abanca con el apoyo de la Xunta. La iniciativa forma parte del convenio de colaboración entre la federación y el Gobierno gallego, orientado a impulsar la promoción comercial, reforzar el asesoramiento y la formación, y avanzar en la digitalización del pequeño comercio.

Durante el encuentro, Alén subrayó la importancia de divulgar y comprender el funcionamiento de Verifactu, una herramienta impulsada por la Axencia Tributaria para garantizar la transparencia y combatir el fraude fiscal. Según destacó, sesiones como esta resultan “fundamentales” para acompañar al sector en su adaptación tecnológica y para favorecer un entorno comercial “más sólido y competitivo”.

Compromiso con la modernización y el comercio de proximidad

El director xeral enmarcó esta acción dentro de las líneas de trabajo del Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030, que prioriza la colaboración entre administraciones, asociaciones y entidades financieras para fortalecer un sector que considera “clave” para la economía local.

Alén también aprovechó la sesión para reafirmar el compromiso de la Xunta con el comercio de proximidad, recordando que el Gobierno gallego mantiene activas líneas de ayudas específicas destinadas a mejorar equipamientos e incorporar software adaptado al nuevo sistema de facturación verificable. La intención, señaló, es que las pequeñas empresas cuenten con recursos suficientes para afrontar con garantías la transición hacia modelos más digitalizados.

Un impulso a la adaptación tecnológica

La jornada celebrada en Santiago permitió a comerciantes y profesionales resolver dudas sobre la implantación de Verifactu, conocer su funcionamiento técnico y obtener asesoramiento sobre los cambios que implica. Tanto la Federación Galega de Comercio como Abanca destacaron la necesidad de acompañar al sector en esta transición, en un contexto donde la modernización tecnológica se vuelve “imprescindible” para mantener la competitividad.