La Real Sociedad Económica de Santiago reivindica la figura de Joaquín Díaz de Rábago en una mesa de debate dedicada a su legado

uan B. Salle, directivo de la RSEAPS; Ramón Yzquierdo, director del Museo Catedral de Santiago; Marcos Calles; Francisco Loimil, presidente de la RSEAPS; y Santiago Bermejo, directivo de la RSEAPS Cedida

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago acogió este miércoles una nueva sesión del ciclo La RSEAPS y sus fondos artísticos, en la que el director del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, Marcos Gerardo Calles Lombao, ofreció una conferencia centrada en la figura de Joaquín Díaz de Rábago, uno de los economistas y sociólogos más influyentes del siglo XIX en Galicia. Calles definió al polímata de Muros como “uno de los economistas y sociólogos más importantes de la historia de Galicia, muy valorado tanto en España como en países europeos como Francia o Inglaterra”.

Expertos de nueve países se reúnen en la USC para abordar los últimos avances sobre lipodistrofias Más información

El punto de partida de la intervención fue un retrato realizado por José María Fenollera, pieza perteneciente al patrimonio pictórico de la RSEAPS y datada en 1899. Calles destacó el valor artístico e institucional de esta obra, paradigma de los retratos oficiales del pintor valenciano, y explicó la documentación inédita que permitió identificar la imagen que sirvió de inspiración al autor.

Un intelectual clave en la Galicia del siglo XIX

A lo largo de su intervención, Calles recordó que Díaz de Rábago, nacido en 1837 y fallecido en 1898, coincidió con figuras relevantes como Eugenio Montero Ríos, Alfredo Brañas, Juan Barcia Caballero o Rosalía de Castro. De hecho, subrayó que fue él quien impulsó el traslado del cuerpo de Rosalía al Panteón de Gallegos Ilustres, uno de los episodios más significativos del reconocimiento institucional a la escritora.

Su obra más destacada, El crédito agrícola, así como su estudio sobre La industria de la pesca en Galicia, fueron mencionados como ejemplos de la amplitud de intereses del autor, siempre centrados en la tierra y el mar como ejes esenciales de la identidad gallega.

El ponente explicó además que la Real Sociedad Económica, institución que Díaz de Rábago llegó a presidir, ha mantenido históricamente un especial empeño en reconocer su legado, con estudios y publicaciones que ponen en valor su aportación intelectual y social.

La huella de Díaz de Rábago en Galicia

Durante la mesa se repasaron también los espacios donde su memoria permanece viva. Calles mencionó el vítor que conserva la Facultad de Geografía e Historia de la USC, un retrato similar en la Facultad de Derecho, y una calle dedicada a su nombre en A Pobra do Caramiñal, donde además se conserva otro cuadro de Fenollera que lo representa apoyando su mano sobre un ejemplar de El crédito agrícola.

La sesión, presentada por Ramón Yzquierdo Peiró, director del Museo de la Catedral de Santiago, estuvo presidida por Santiago Bermejo Díaz de Rábago, directivo de la RSEAPS y bisnieto del homenajeado, quien destacó la importancia de seguir difundiendo la trayectoria del intelectual muradano.