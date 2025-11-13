La ocupación hotelera cae en Santiago y el sector alerta del “desgaste” del destino

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela Eladio Lois

La ocupación de los alojamientos asociados a la Unión Hotelera Compostela se situó en un 83% en octubre, una cifra positiva en términos generales pero que confirma la tendencia a la baja que arrastra la ciudad, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al tercer trimestre del año.

Entre julio y septiembre, la ocupación en Santiago descendió del 80,89% en 2024 al 77,56% en 2025, consolidando a Compostela como una de las ciudades del norte con peor evolución, solo por delante de Vigo. El descenso es especialmente significativo en septiembre, considerado tradicionalmente el mejor mes para el sector, que pasó del 87% al 83%.

La estancia media, de 1,67 noches, es otro de los motivos de preocupación. El indicador sitúa a Santiago a la cola de las principales ciudades del norte del país, por debajo de Oviedo, Santander o San Sebastián, que superan holgadamente las dos noches de media.

Según trasladan fuentes de la Unión Hotelera, estos datos evidencian “la falta de atractivo para prolongar la estancia del visitante”, un problema del que la asociación lleva alertando años y que atribuye a la necesidad de mejorar servicios, renovar estrategias de promoción y reforzar la competitividad turística de la ciudad.

Preocupación por los servicios: taxis, movilidad y comunicación con el Concello

La entidad destaca como uno de los principales problemas el deficiente servicio de taxis, cuya falta de disponibilidad afecta tanto a la experiencia del turista como a la movilidad interna. Además, subrayan la falta de avances en la licitación de las 29 nuevas licencias, pendientes desde hace más de dos años. “Nos preocupa que no exista aún un plazo concreto y que incluso los propios taxistas duden de que estén operativas este verano”, señalan desde la asociación.

La Unión Hotelera lamenta también la ausencia de diálogo con el Concello tras la implantación de la tasa turística en octubre. Aseguran que no han recibido información sobre el proceso, ni sobre su recaudación, ni sobre su evolución inicial. “La comunicación ha sido nula”, critican.

Impacto de la reducción de vuelos y necesidad de un plan de proximidad

A las dificultades actuales del sector se suma la reducción de vuelos en el aeropuerto de Santiago desde el mes de noviembre. Según datos de AENA, desaparecen 128 vuelos semanales, lo que supone 23.000 pasajeros menos a la semana.

Ante este escenario, la Unión Hotelera reclama un plan de promoción del turismo de proximidad dirigido a visitantes de otras ciudades de Galicia y del noroeste peninsular, con el objetivo de mantener la actividad en temporada baja.

Propuestas del sector: cultura, desestacionalización y programación navideña

La asociación considera imprescindible impulsar una estrategia integral de promoción que combine:

Diversificación de la oferta turística.

Un plan cultural sólido que aproveche el patrimonio y la programación durante todo el año.

que aproveche el patrimonio y la programación durante todo el año. Un refuerzo de la desestacionalización en los meses más débiles.

en los meses más débiles. Una programación navideña ambiciosa, que permita competir por el turismo familiar.

“La ciudad tiene potencial para ofrecer experiencias más allá del Camino y del turismo religioso, pero hace falta planificación, coordinación y una visión de futuro”, apuntan desde la Unión Hotelera.