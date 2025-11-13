La Catedral de Santiago celebra el Mes de la Música con una exposición inédita y actividades especiales por Santa Cecilia

Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago Cedida

La Catedral de Santiago dedica este mes de noviembre a su amplio patrimonio musical con motivo del Día de Santa Cecilia, que se celebra el próximo 22 de noviembre y que la UNESCO declaró en 1975 como Día Internacional de la Música. La programación, que se extenderá durante todo el mes, incluye una exposición temporal, actividades divulgativas y un concierto especial de acceso libre.

La exposición La música en la Catedral de Santiago, inaugurada estos días en la Biblioteca Capitular, reúne algunas de las piezas más valiosas del Archivo de la Catedral. Entre ellas se encuentra la primera polifonía europea, conservada en el Códice Calixtino; un cantoral de canto llano; un cantoral de polifonía con obras de Palestrina; manuscritos de maestros de capilla como Vaquedano, Melchor López y Santiago Tafall; el libro de órgano de Joaquín Sánchez y obras recientes como el célebre Himno al Apóstol Santiago (Manuel Soler Palmer, 1920), la Misa al Apóstol compuesta por Marco Frisina para el Año Santo 2021–2022 o la última obra para liturgia solemne, firmada por Fernando Buide en 2025.

El recorrido incluye, además, una réplica del organistrum del Pórtico de la Gloria, uno de los instrumentos más emblemáticos del arte románico europeo.

Jornada especial el 22 de noviembre: visitas, misa solemne y música de Palestrina

La celebración central tendrá lugar el propio sábado 22 de noviembre, con varias actividades abiertas al público, previa inscripción en algunos casos.

Las visitas guiadas al órgano de la Catedral y a la exposición se realizarán a las 10.30, 13.30 y 16.00 horas, en grupos reducidos de hasta 12 personas.

Ese mismo día se formalizará un convenio de colaboración entre la Catedral y el Centro Superior de Música de Galicia (CsmG), institución que colaborará en la misa y en los actos musicales de la jornada.

A las 19.30 horas, la Catedral acogerá una misa solemne presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, con la participación de la Escolanía de la Catedral, que celebrará ese día el rito de admisión de nuevos integrantes. En la ceremonia intervendrá también un grupo instrumental del CsmG.

Tras la eucaristía tendrá lugar un concierto monográfico dedicado a Giovanni Pierluigi da Palestrina, coincidiendo con el V centenario de su nacimiento (1525–2025). El programa será interpretado por el grupo Vox Stellae. El acceso será libre hasta completar aforo.