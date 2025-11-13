El PP de Santiago alerta del cierre de más de 100 negocios en un año

El presidente de UPTA, Eduardo Abad; el portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, y la concejala Olaya Otero reunidos PP Santiago

El PP de Santiago ha propuesto un plan de choque "urgente" ante el que considera un escenario de "grave crisis comercial", en el que sitúa el cierre de más de 100 negocios en la ciudad en el último año, según extraen de datos de la Seguridad Social. De este modo, ha defendido medidas como la creación de una oficina 'exprés' de información y la rehabilitación de espacios públicos para la creación de 'coworking' para autónomos.

Así lo han presentado este jueves su portavoz, Borja Verea, y la concejala Olaya Otero, en compañía del presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, en la sede de esta entidad.

Este último ha apuntado que la afiliación de autónomos en Santiago ha caído en 30 en el último año, mientras en Galicia y la provincia ha crecido en 2.000 y 750, respectivamente. "No solamente perdemos comercios, perdemos actividad económica", ha añadido Abad.

Así, ha llamado a que el Ayuntamiento empiece a "tomarse en serio" a los trabajadores por cuenta propia, una visión que los representantes populares respaldan. En su diagnóstico, el presidente de UPTA recoge problemáticas como la movilidad, con una cantidad "insuficiente" de taxis y dificultades para desplazarse en bus a los parques industriales, o el "abandono" del Casco Histórico.

Por ello, pide, por ejemplo, que se aborde el relevo generacional y que se ponga en marcha en una oficina destinada al autoempleo, ideas que los populares también han tenido en cuenta en su propuesta de plan de medidas.

"Los autónomos son el corazón de la economía santiaguesa", ha compartido Verea, que considera que, actualmente, "tener, mantener o abrir" un comercio en Santiago es "un acto de resistencia". "Cada vez hay más espacios vacíos, más espacios comerciales abandonados y más negocios tradicionales que desaparecen", ha valorado.

Plan de choque "urgente"

Entre las ideas recogidas por el PP, proponen una estrategia de relevo generacional, con bonificaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); ayudas al traspaso de negocios y a la formación de 'aprendices', y el alquiler de locales por parte del Ayuntamiento para la puesta en marcha de nuevos comercios.

Asimismo, defienden la creación de una oficina 'exprés' para negocios: "Cualquier persona que quiera abrir un negocio en Santiago tendrá un trato personalizado y prioritario para eliminar esta burocracia", ha explicado Verea.

Incluyen en su plan el desarrollo de programas específicos en las principales áreas comerciales: atracción de turistas al Ensanche, con la "regeneración de espacios emblemáticos", como el Peleteiro y la plaza subterránea; Área Central como "gran proyecto de ocio y consumo familiar", y la creación de una fiesta del románico en el Casco Histórico.

Este compendio de ideas lo completan: la rehabilitación de espacios públicos para la creación de espacios de 'coworking' para autónomos; la reactivación de la mesa local de comercio, y la elaboración de un plan urbanístico de usos comerciales que favorezca el acceso a locales vacíos, que pide compilar en un censo digital.