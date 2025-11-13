El pleno de Dodro bloquea la subida de la tasa de la basura y obliga al Concello a incumplir la ley

Casa Consistorial de Dodro Cedida

El pleno ordinario de noviembre celebrado este miércoles en Dodro dejó uno de los debates más tensos del mandato. La propuesta del gobierno local para actualizar la tasa de la basura no salió adelante al registrarse los votos en contra de PP, Xente de Dodro y Unidade Veciñal de Dodro (UVD), lo que, según advirtió el ejecutivo, obliga al Concello a incumplir la normativa vigente.

El alcalde, Xabier Castro, y el portavoz socialista, Ramón Abuín, recordaron que la subida era obligada por el incremento de las tarifas de Sogama y por los cambios legales que impiden mantener un servicio deficitario. “La negativa deja al Concello en una situación de incumplimiento que puede acarrear consecuencias”, señalaron.

UVD, que sí apoyara el resto de actualizaciones planteadas, justificó su cambio de sentido del voto afirmando que el gobierno “debería haber consensuado la propuesta previamente”.

Luz verde a la subida del agua, saneamiento y servicios deportivos

El pleno sí aprobó la actualización de las tasas de abastecimiento, acometida y saneamiento, defendida por PSdeG, UVD y BNG como una medida recogida en el contrato que obliga a aplicar la revisión anual del IPC. Estos grupos acusaron a PP y Xente de Dodro de “populismo” por votar en contra de un acuerdo que —subrayaron— había sido firmado por ellos mismos en su etapa anterior.

La corporación también dio luz verde a la subida de las tasas de los servicios deportivos, con la oposición nuevamente de PP y Xente de Dodro. UVD propuso estudiar un abono reducido, apoyado por el BNG, aunque ambas formaciones insistieron en que “si se quieren servicios, hay que mantenerlos”.

El alcalde recordó que el pabellón municipal fue inaugurado por los propios grupos que ahora rechazan su actualización: “Esta tasa no se revisa desde 2014 y, incluso con la subida, el servicio continúa siendo deficitario en 45.000 euros. Eso sí es subvencionar el deporte”.