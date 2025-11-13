Mi cuenta

Santiago de Compostela

Diego Calvo felicita al Luis Penido Rally Team por lograr el primer título europeo de montaña para el automovilismo gallego

El conselleiro de Presidencia recibe al piloto compostelano tras proclamarse campeón de Europa en el Grupo 5 del FIA European Hillclimb Championship

Eladio Lois
13/11/2025 12:04
El conselleiro Diego Calvo felicita en Santiago al piloto compostelano Luis Penido por su título europeo de montaña
Cedida

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, recibió este miércoles en Santiago al piloto compostelano Luis Penido y al director deportivo del Luis Penido Rally Team, Daniel Blanco, después de que ambos regresaran de Italia con el título de Campeones de Europa de Montaña en el Grupo 5 del FIA European Hillclimb Championship. En el encuentro participó también el jefe de Servicio Provincial de Deportes, Roberto García.

La Xunta impulsa la formación sobre Verifactu y refuerza su apoyo al comercio de proximidad

La Xunta destaca en Santiago la formación para adaptar el comercio al nuevo sistema Verifactu

Durante la recepción, Calvo trasladó su enhorabuena a Penido por un logro que calificó de “histórico”, al tratarse del primer título europeo de esta especialidad conseguido por el automovilismo gallego. El conselleiro destacó que este éxito “es un ejemplo más del buen momento que está viviendo el deporte gallego” y pone en valor la presencia de Galicia en competiciones internacionales de motor.

Interés por la modalidad y apoyo al proyecto

En la conversación mantenida en la sede de la consellería, tanto Calvo como García mostraron especial interés por conocer los detalles de esta disciplina, considerada por el propio equipo como “los 100 metros lisos del atletismo, pero en el mundo del motor”. Penido compartió con ellos anécdotas de la temporada, así como recuerdos de los encuentros con los numerosos aficionados gallegos con los que coincidió en los distintos países europeos en los que compitió.

Por su parte, el director deportivo del equipo, Daniel Blanco, agradeció el respaldo institucional recibido: “Estamos muy agradecidos por el apoyo que está brindando la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia a nuestro proyecto, al igual que hacen el resto de nuestros patrocinadores y colaboradores”. Un equipo con nuevos retos por delante

Tras este reconocimiento, Luis Penido se prepara para regresar a Suiza, donde competirá nuevamente en la Subida a Saint Ursanne–Les Rangiers, una de las pruebas más destacadas del calendario internacional.

