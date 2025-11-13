Mi cuenta

Santiago de Compostela

Adrián Noia gaña o Premio SELIC de Creación Literaria con 'O silencio non arrola'

O xurado destacou o “tratamento sincero e documentado de Santiago de Compostela” e o valor da novela para recuperar a memoria da cidade

Redacción
13/11/2025 17:30
Adrián Noia
O escritor compostelán Adrián Noia recibirá 6.000 euros e verá publicada a súa obra na colección SELIC, editada polo Concello de Santiago e Edicións Positivas
Concello de Santiago

O escritor compostelán Adrián Noia vén de ser elixido gañador do Premio SELIC de Creación Literaria, que convoca anualmente o Concello de Santiago co obxecto de incrementar a presenza da Compostela na literatura escrita en galego.

O xurado considera que a obra ‘O silencio non arrola’ é “unha novela ben construída na que se pon en valor a memoria da cidade, recupera e dignifica o tempo de quen perdeu na historia e achega un diálogo interxeracional”. Así mesmo, o xurado valora o “tratamento sincero, rigoroso e documentado de Santiago de Compostela” desta novela.

O gañador do Premio SELIC recibirá unha recompensa económica de 6.000 euros e a súa obra será publicada na colección SELIC que edita o Concello de Santiago xunto con Edicións Positivas.

O xurado que seleccionou a obra gañadora desta edición dos Premios SELIC estivo integrado Manuel Guede Oliva, Nuria Vilán Prado, Carlos Villaverde Balsa, María Lado Mariño e Carlos Ignacio Labraña Barrero asistidos polo técnico municipal de programación e xestión cultural, Xesús Amado Reino, en calidade de secretario, con voz e sen voto.

