Sanidade apela al diálogo con los sindicatos y defiende que las medidas para la Atención Primaria son “excepcionais e transitorias”

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha apelado este miércoles al diálogo con los sindicatos y ha defendido que las medidas planteadas por la Xunta para reorganizar la Atención Primaria son “excepcionales y transitorias”, concebidas para garantizar la cobertura sanitaria en los 450 centros de salud de Galicia ante el déficit creciente de médicos. En un clima de máxima tensión con los sindicatos y con el personal sanitario llamado a una huelga el próximo 26 de noviembre, Gómez Caamaño insistió en que las propuestas presentadas por el Sergas en la Mesa Sectorial del 17 de octubre son “un punto de partida para o diálogo e a negociación cos representantes dos traballadores”.

“Somos flexibles e dialogantes, estamos abertos a falar de todo e revisar as propostas”, aseguró Gómez Caamaño, que reivindicó la necesidad de abrir una negociación real sobre las medidas y de rebajar la tensión que atraviesa el sistema sanitario gallego. El conselleiro recordó que la falta de médicos de familia “non é exclusiva de Galicia, senón de toda España” y defendió que la Xunta tiene la “obligación de anticiparse” ante un escenario que, según sus proyecciones, podría derivar en un déficit de 244 facultativos de familia en 2029. “O noso deber é adoptar medidas que blinden e fortalezcan este primeiro nivel asistencial de atención sanitaria á poboación”, afirmó.

El documento propuesto El Servizo Galego de Saúde presentó el pasado 17 de octubre en la Mesa Sectorial de Sanidade una propuesta de líneas de actuación en materia de recursos humanos con la que busca garantizar la cobertura asistencial en todos los centros de salud de Galicia ante la creciente falta de profesionales. El documento, que será ahora objeto de negociación con los representantes de los trabajadores, pretende anticipar soluciones mientras el Ministerio de Sanidad ultima la estrategia estatal de recursos humanos en Atención Primaria. Una de las medidas más significativas es la reconversión de todas las plazas vacantes de medicina familiar en puestos de facultativo especialista de Atención Primaria (FEAP), una categoría creada en 2022 que obliga a sus titulares a realizar al menos dos guardias mensuales en PAC. Esta medida, que la Xunta enmarca en su intento de paliar la escasez de médicos de familia, ha sido duramente cuestionada por los sindicatos, que advierten de un "empeoramiento de las condiciones laborales" y un incremento de la carga asistencial sobre los profesionales.

El titular de Sanidade subrayó que la Xunta lleva años implementando iniciativas para reforzar la Atención Primaria, como los concursos de méritos con los que se ofertaron 178 plazas de medicina de familia y 60 de pediatría, la contratación de personal MIR durante tres años tras finalizar su formación, o la demanda ante el Ministerio para crear la especialidad de urxencias e emerxencias. También destacó las mejoras en las condiciones laborales y retributivas introducidas en los últimos ejercicios y el aumento progresivo del personal de psicología clínica y atención domiciliaria.

En esa línea, señaló que los presupuestos de 2026 contemplan un incremento del 4,75 % en el gasto sanitario, hasta los 1.747 millones de euros, con un aumento del 3,4 % específico para la Atención Primaria, que alcanzará los 657 millones. Entre las partidas se incluyen la creación de 77 plazas en los PAC, 21 de psicología clínica y 62 para reforzar los equipos de atención domiciliaria.

Medidas “abertas” con carácter temporal

A pesar de este esfuerzo, Gómez Caamaño consideró inevitable llevar a cabo una reordenación estructural de los recursos humanos para mantener la cobertura en todos los centros de salud. “Formulamos as propostas como medidas excepcionais e transitorias, por un tempo determinado, que nos permitan anticipar solucións ao problema da falta de médicos”, explicó, en referencia a la conversión de plazas vacantes de medicina familiar en puestos de facultativo especialista de Atención Primaria (FEAP). Precisó, no obstante, que esta medida “terá carácter transitorio e debe ser negociada na mesa sectorial”, dejando la puerta abierta a su revisión.

El conselleiro aclaró además que la Xunta no considera inamovible ninguna de las medidas, y que está dispuesta incluso a retirar la relativa a la homologación de títulos extracomunitarios, “malinterpretada e non prioritaria dentro do plan”. “Estaríamos encantados de que os sindicatos retirasen a convocatoria de folga. Queremos falar, sentarnos cos representantes e volver a partir de cero”, añadió.

Revisión del modelo y papel del Gobierno central

Gómez Caamaño confirmó que la Consellería mantiene contactos con los sindicatos, las sociedades científicas y los colexios médicos, y confió en que todas las partes coincidan en la necesidad de “revisar a Atención Primaria”. “Creemos que podemos mellorar a Atención Primaria, que é o obxectivo compartido pola Consellería e por todos os axentes implicados”, sostuvo.

El conselleiro aprovechó también su intervención para reclamar un papel más activo del Gobierno central en la búsqueda de soluciones estructurales. “Gustaríame escoitar o que o Ministerio di: ‘imos entre todos a buscar solucións ao déficit’”, señaló, sugiriendo que la habilitación de más centros para formar médicos de familia en Galicia podría ser de gran ayuda.

Llamamiento a la responsabilidad sindical

Por último, Gómez Caamaño apeló al “sentido de responsabilidade” de las organizaciones sindicales ante la huelga convocada para el 26 de noviembre por CIG-Saúde, CCOO, UGT y CSIF, advirtiendo que “cando hai folga pagan os pacientes do sistema sanitario”.

La Xunta, insistió, mantiene la mano tendida al diálogo y confía en que la negociación permita alcanzar un punto de consenso que evite el conflicto y garantice la estabilidad de la Atención Primaria gallega.