Santiago de Compostela

O Concello sanciona a Urbaser con 20.000 euros por incumprimentos no contrato de limpeza

A empresa cometeu cinco infraccións cualificadas como moi graves, graves e leves no servizo de recollida de residuos e limpeza viaria de Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
12/11/2025 17:43

O Concello de Santiago resolveu con sancións que suman 20.000 euros o expediente aberto á empresa Urbaser, concesionaria do servizo de recollida de residuos e limpeza viaria, por incumprir varias das condicións establecidas no contrato municipal.

Representantes del gobierno municipal de Santiago durante la primera ronda de contactos para preparar los presupuestos de 2026 y evaluar los acuerdos de las cuentas vigentes

El gobierno municipal inicia la negociación de los presupuestos de 2026 y presenta los avances de las cuentas vigentes

Segundo informa o goberno local, o procedemento concluíu coa detección de cinco infraccións —cualificadas como moi graves, graves e leves— e coa desestimación das alegacións presentadas pola empresa, ao entender que “non desacreditan os feitos probados”.

Falta de medios e deficiencias no servizo

A resolución municipal declara a Urbaser responsable de infraccións en materia de persoal, medios materiais e mantemento de instalacións, cometidas na execución do contrato. Entre elas, destacan carencias en infraestrutura informática e tecnolóxica, deficiencias na limpeza e desinfección de contedores, atrasos na reposición de illas soterradas e cuarteliños de limpeza non operativos.

En detalle, o Concello impón:

  • Unha sanción moi grave de 9.015,19 euros pola falta de medios persoais comprometidos.
  • Unha sanción grave de 3.005,6 euros pola demora na posta a disposición da infraestrutura informática e tecnolóxica prevista.
  • Dúas faltas leves de 1.000 euros cada unha, polo atraso na reposición de illas soterradas e pola inoperatividade dun dos cuarteliños.
  • Unha falta grave de 6.005,12 euros polas deficiencias detectadas na limpeza e desinfección dos contedores.

    • Ademais desta resolución sancionadora, o Concello lembrou que mantén un control permanente sobre o cumprimento do contrato e aplica descontos mensuais nas facturas por servizos non prestados, conforme ás auditorías realizadas.

    Entre xaneiro e setembro deste ano, os descontos acumulados ascenden a 128.636,69 euros, cifra que se suma ás sancións agora impostas.

