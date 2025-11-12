O Concello sanciona a Urbaser con 20.000 euros por incumprimentos no contrato de limpeza
A empresa cometeu cinco infraccións cualificadas como moi graves, graves e leves no servizo de recollida de residuos e limpeza viaria de Santiago
O Concello de Santiago resolveu con sancións que suman 20.000 euros o expediente aberto á empresa Urbaser, concesionaria do servizo de recollida de residuos e limpeza viaria, por incumprir varias das condicións establecidas no contrato municipal.
Segundo informa o goberno local, o procedemento concluíu coa detección de cinco infraccións —cualificadas como moi graves, graves e leves— e coa desestimación das alegacións presentadas pola empresa, ao entender que “non desacreditan os feitos probados”.
Falta de medios e deficiencias no servizo
A resolución municipal declara a Urbaser responsable de infraccións en materia de persoal, medios materiais e mantemento de instalacións, cometidas na execución do contrato. Entre elas, destacan carencias en infraestrutura informática e tecnolóxica, deficiencias na limpeza e desinfección de contedores, atrasos na reposición de illas soterradas e cuarteliños de limpeza non operativos.
En detalle, o Concello impón:
Ademais desta resolución sancionadora, o Concello lembrou que mantén un control permanente sobre o cumprimento do contrato e aplica descontos mensuais nas facturas por servizos non prestados, conforme ás auditorías realizadas.
Entre xaneiro e setembro deste ano, os descontos acumulados ascenden a 128.636,69 euros, cifra que se suma ás sancións agora impostas.