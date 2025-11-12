Los jugadores del Obradoiro apadrinan a la primera promoción del programa TEI del Colegio Peleteiro

El capitán Sergi Quintela entrega los diplomas a los estudiantes de Peleteiro, nuevos tutores del programa TEI Cedida

El Colegio M. Peleteiro celebró este miércoles en el Multiusos Fontes do Sar una ceremonia muy especial: los jugadores del Monbus Obradoiro CAB apadrinaron a la primera promoción del programa Tutoría Entre Iguales (TEI), una iniciativa educativa destinada a prevenir el acoso escolar y reforzar la convivencia positiva entre el alumnado.

Más de 200 estudiantes de 5º de Primaria y 3º de ESO recibieron de manos de los jugadores sus diplomas como “tutores”, acreditación que los reconoce como referentes en la creación de un entorno escolar seguro y libre de violencia. El acto simbolizó la unión entre el deporte y la educación como espacios de aprendizaje en valores.

“Todos Xuntos” por una escuela sin violencia

El programa TEI se basa en la tutorización emocional entre iguales: los alumnos mayores acompañan y orientan a otros de cursos inferiores, convirtiéndose en figuras de apoyo y ejemplo. En este primer año, los de 5º de Primaria tutorizan a los de 3º, y los de 3º de ESO, a los de 1º de Secundaria.

El evento comenzó con la lectura, por parte de una estudiante de 2º de Bachillerato, de una carta dirigida al club en la que se solicitaba su apadrinamiento: “Los valores del deporte que demostráis —el respeto al rival, el trabajo en equipo y el no rendirse nunca— son la lección más importante que nos dais. Vuestro lema Todos Xuntos nos ha inspirado”, decía el texto.

Los alumnos asignaron a cada jugador un valor simbólico —esfuerzo, generosidad, coraje, empatía, respeto o sentido de pertenencia—, en reconocimiento al papel que representan dentro y fuera de la cancha.

El acoso escolar no es un juego

El capitán del Obradoiro, Sergi Quintela, fue el encargado de responder en nombre del equipo, aceptando el nombramiento con emoción: “En el vestuario no hay títulos ni puntos que nos hagan sentir tan orgullosos como ser vuestro espejo de valores. Para nosotros es un honor ser los padrinos de vuestro programa TEI. Vuestro lema Aquí estou para ti es el eco de nuestro grito Todos Xuntos”.

Durante su intervención, Quintela trasladó un mensaje directo al alumnado: “El acoso escolar y la violencia no son un juego. En la cancha, si un jugador es violento, se le expulsa; en el colegio debe ser igual: tolerancia cero ante cualquier forma de bullying”.

El jugador animó a los jóvenes tutores a “asumir con responsabilidad su papel de líderes”, a intervenir y proteger, y a “ponerse en la piel del otro para entender de verdad el miedo o la soledad de un compañero”. “Vuestra educación es vuestro superpoder”, concluyó entre aplausos.