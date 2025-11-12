La galería Dupla inaugura la exposición colectiva 'She’s so Unusual' en Santiago

Galería Dupla de Santiago Cedida

La galería Dupla, ubicada en la calle Fonte de Santo Antonio, número 9, acogerá este viernes 14 de noviembre a las 19.30 horas la inauguración de la exposición colectiva “She’s so Unusual”, una propuesta que reivindica la diferencia como fuerza creativa a través de las obras de Ana Jarén, Cristina Fernández Núñez, Lara Pintos y Lula Goce. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de enero en el horario habitual del espacio compostelano.

Una obra de Lara Pintos Cedida

Una celebración de la autenticidad y la libertad artística

Según explica la comisaria Laura Darriba, la muestra nace del impulso de aquellas creadoras que “no buscan encajar ni producir desde la norma”, sino que entienden la creación como un acto de resistencia frente a los lenguajes establecidos. Inspirada en el icónico álbum de Cyndi Lauper, el título “She’s so Unusual” se resignifica aquí como una metáfora de la libertad de ser y de crear fuera de los márgenes.

Dodro nomea Fillo Predilecto a Moncho Reboiras cincuenta anos despois do seu asasinato Más información

El proyecto, lejos de formular un discurso explícito sobre lo femenino, propone una reflexión sobre la diferencia como potencia creadora, tomando como punto de partida la idea de la teórica Julia Kristeva de que lo femenino es una “subjetividad en proceso”. En este sentido, las artistas reunidas no representan lo femenino, sino que lo ejercen, desde la intuición, la corporeidad y la experiencia.

Cuatro miradas sobre la creación contemporánea

Cada una de las cuatro artistas aborda su obra desde un territorio propio. Ana Jarén apuesta por una pintura de trazo limpio y paleta cálida que celebra la belleza de lo cotidiano; Cristina Fernández Núñez explora la memoria y la materia en una poética suspensión del tiempo; Lara Pintos convierte el acto pictórico en un proceso casi alquímico, un diálogo entre presencia y ausencia; mientras que Lula Goce expande la energía creativa al espacio público, fusionando lo vegetal y lo humano en un gesto que une fragilidad y poder.

El recorrido expositivo se concibe como una expansión del interior al exterior, de lo íntimo a lo abierto, sin una estructura narrativa, pero con un principio vital: el arte como organismo que se transforma. Como señala Darriba, “ser unusual no es una rareza, es una forma de resistencia”.

Una exposición abierta hasta enero

“She’s so Unusual” podrá visitarse en la galería Dupla de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los sábados, la visita será posible bajo cita previa a través del correo info@galeriadupla.art.