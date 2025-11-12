Expertos de nueve países se reúnen en la USC para abordar los últimos avances sobre lipodistrofias

El profesor David Araújo-Vilar, coordinador del Laboratorio de Lipodistrofias del CiMUS, destaca la importancia de unir ciencia, clínica y la experiencia de las familias afectadas USC

El Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) acogerá los próximos 14 y 15 de noviembre la XIII edición del Simposio Internacional de Lipodistrofias, organizado junto a la Asociación Internacional de Familiares y Afectados de Lipodistrofias (AELIP).

El aula magna del edificio docente Roberto Novoa Santos será escenario de un evento que convierte, un año más, a Santiago de Compostela en la capital mundial de las lipodistrofias, reuniendo a profesionales de la salud, investigadores, estudiantes, pacientes y familias.

Dos jornadas para unir ciencia y experiencia

La primera jornada, el viernes 14, estará centrada en el ámbito científico. Diecinueve ponentes de instituciones académicas de nueve países presentarán los últimos avances en diagnóstico, genética, fisiopatología y terapias para estas enfermedades raras.

Durante el acto se entregará el Premio Celia Carrión Pérez de Tudela de Investigación en Lipodistrofias al profesor Christos Mantzoros, catedrático de Medicina Interna en Harvard Medical School (Boston, EE.UU.) y referente mundial en la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes.

La segunda jornada, el sábado 15, estará dedicada a los pacientes y sus familias, con testimonios, mesas redondas y sesiones divulgativas que fomentarán el intercambio entre la comunidad científica y quienes conviven con la enfermedad.

“El Simposio Internacional de Lipodistrofias es fundamental para unir ciencia, clínica y la experiencia de las familias afectadas. En el CiMUS estamos comprometidos con avanzar hacia un diagnóstico más precoz”, destacó David Araújo-Vilar, coordinador del Laboratorio de Lipodistrofias del centro.

Un centro de referencia nacional

El CiMUS se consolida como centro de referencia nacional en lipodistrofias, con un seguimiento activo de alrededor de 300 pacientes. Su experiencia clínica y de investigación permite generar conocimiento aplicado y contribuir a diagnósticos más rápidos y tratamientos más eficaces.

Araújo-Vilar recordó que el diagnóstico de estas enfermedades es fundamentalmente clínico, complementado con estudios genéticos, ya que “la mayoría de las lipodistrofias son trastornos mendelianos producidos por un único gen”. En la actualidad, se conocen 70 subtipos distintos, con complicaciones que incluyen diabetes mellitus similar al tipo 2, hipertrigliceridemia y enfermedad hepática grasa, que en casos graves puede evolucionar a cirrosis.

El encuentro también servirá para divulgar los avances en terapias emergentes y modelos experimentales, así como el impacto psicológico y social que estas patologías suponen para los afectados y sus familias.

Excelencia y colaboración

El CiMUS, con sede en el Campus Vida de la USC, es un centro abierto y colaborativo que impulsa la investigación de vanguardia en enfermedades crónicas, con dos grandes programas de trabajo: Mecanismos Moleculares de las Enfermedades y Programa Integrativo Traslacional.

Reconocido como Unidad de Excelencia María de Maeztu por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CiMUS cuenta con el sello CIGUS de la Xunta de Galicia y con financiación europea a través del Programa Galicia FEDER 2021-2027.