Executivas de Galicia celebra su 15º aniversario con un congreso que reúne a más de 200 mujeres líderes

Participantes en una de las mesas de debate del I Congreso de Executivas de Galicia, celebrado en el Hostal dos Reis Católicos Cedida

El Hostal dos Reis Católicos acogió este miércoles el I Congreso de Executivas de Galicia, una jornada con la que la asociación celebró su 15º aniversario y que reunió a más de 200 directivas, emprendedoras y jóvenes profesionales de toda Galicia. Bajo el lema “15 anos sementando referentes”, el encuentro sirvió para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la economía y la sociedad gallega, con un programa centrado en la innovación, la sostenibilidad, el bienestar y la creación de alianzas.

El evento, además, medirá su huella de carbono, en línea con el compromiso de la organización con la sostenibilidad y el impacto positivo en el entorno.

Una red para impulsar referentes femeninos

El acto de apertura contó con la participación de la presidenta de Executivas de Galicia, Carmen Costas, acompañada por representantes de la Xunta de Galicia, la Delegación del Gobierno, las diputaciones provinciales, los concellos y el ámbito universitario.

En su intervención, Costas subrayó la necesidad de seguir generando referentes y espacios de encuentro que impulsen la igualdad de oportunidades: “Este congreso nace con una vocación clara: ser un punto de encuentro y de impulso. Un lugar donde compartir experiencias, tender puentes entre generaciones y reforzar una red de mujeres líderes que contribuyan activamente al futuro de Galicia”, afirmó.

La presidenta agradeció también la colaboración de entidades como Caixa Rural Galega, Grupo Breogán, Xeal, Gadis, Coca-Cola o Paradores, entre otras, destacando que su compromiso “demuestra una visión compartida: la de una Galicia moderna y competitiva, que entiende que la diversidad y la igualdad son pilares esenciales para un crecimiento sostenible”.

Reflexión, inspiración y conexión

El programa del congreso combinó debate, inspiración y networking. La escritora y mentora Virginia Romero Calleja ofreció la charla inaugural “Hacia 15 años sembrando 15 referentes”, en la que repasó la trayectoria de la asociación y rindió homenaje a las socias fundadoras, recordando que “las grandes transformaciones comienzan con un gesto sencillo: reunirse”.

A continuación, jóvenes profesionales del programa Executivas Junior participaron en la mesa “Juniors para ser referentes”, donde destacaron la importancia del acompañamiento intergeneracional y de los nuevos liderazgos basados en la empatía y la colaboración.

La mesa “El valor de las personas y su bienestar” puso el foco en la necesidad de situar a las personas en el centro de las organizaciones. Las ponentes coincidieron en que “si las personas crecen, crece la empresa”, y defendieron la creación de entornos laborales saludables que fomenten la confianza y el equilibrio emocional.

En “El valor del rural de Galicia”, se reivindicó el potencial del medio rural como motor de desarrollo sostenible. Las participantes subrayaron que el rural “representa una oportunidad, no un abandono”, y que hoy, gracias a la conectividad y la innovación, “es posible vivir en y del rural”, contribuyendo al equilibrio territorial de Galicia.

La jornada incluyó también la mesa “Sembrando alianzas para cultivar el futuro”, la intervención inspiradora de Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, y la presentación del proyecto medioambiental de Bosquia, que reforzó la dimensión sostenible del evento.

Premios al liderazgo femenino

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los X Premios Executivas de Galicia, presidida por la directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta, María Quintiana Pérez, junto a Carmen Costas.

El premio individual recayó en Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, por su compromiso con la innovación y el impulso del talento femenino. En la categoría colectiva, el galardón fue para la asociación Mulleres do Seu, por su labor de visibilidad y empoderamiento de las mujeres del rural gallego. Ambas recibieron la escultura “Fémina”, obra del artista Miguel Couto, que simboliza el triunfo personal de la mujer.

Clausura y futuro

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, clausuró el encuentro destacando el papel de las Executivas en la construcción de una Galicia más igualitaria y competitiva. Tras el acto, las asistentes participaron en un cóctel y sesiones de speed mentoring, donde directivas y jóvenes profesionales compartieron experiencias y contactos, reforzando así una red que se consolida como referente del liderazgo femenino en Galicia.