El PSdeG acusa al gobierno de Sanmartín de “dejar la ciudad parada” en movilidad y transporte

Abal y Guinarte denuncian opacidad en el nuevo contrato del bus y en la municipalización de los aparcamientos Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha acusado este miércoles al Ejecutivo local, encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, de mantener “parada” la ciudad en materia de transporte público y aparcamientos, y de actuar con “falta de transparencia y diligencia” en la gestión de la movilidad urbana.

El gobierno municipal inicia la negociación de los presupuestos de 2026 y presenta los avances de las cuentas vigentes Más información

El portavoz socialista Gumersindo Guinarte, acompañado por la concejala Marta Abal, reprochó al gobierno municipal que los problemas se acumulen mientras las promesas siguen sin cumplirse, señalando tres frentes principales: el bloqueo del nuevo contrato del bus urbano, la inacción en los procesos de municipalización de aparcamientos y la falta de claridad sobre la situación de los VTC.

Un contrato “en precario” desde hace una década

Guinarte recordó que el contrato del servicio público de autobuses “lleva casi diez años prestándose en situación precaria” y que el proceso de licitación anunciado en junio “no ha avanzado ni un paso”.

“El gobierno dijo que muy pronto se abriría el concurso público, pero a día de hoy no se conocen los informes ni el nuevo modelo de contrato”, denunció. Según señaló, el coste previsto ha aumentado de 184 millones a 236 millones en 13 años, y “nadie ha aclarado si esos 50 millones de diferencia los asumirán los usuarios o los vecinos”.

El portavoz socialista también advirtió de un deterioro del servicio, con retrasos, cancelaciones y deficiencias de accesibilidad. “La app Máis Bus no funciona o lo hace de manera incorrecta, las frecuencias se incumplen y la puntualidad genera quejas, especialmente en líneas como la A6, A6A o la 15 al Campus Norte”, enumeró.

Aparcamientos sin avances

Sobre los parkings de Praza de Galicia y Praza de Vigo, Guinarte señaló que la concesión del primero expiró el 3 de julio y la del segundo lo hará en octubre de 2026. Aunque el PSdeG apoya la municipalización de ambos aparcamientos, critica que “desde abril no se ha vuelto a reunir la comisión encargada del proceso”.

Parking da Praza de Galicia

“Hay que acelerar la municipalización. Mientras se sigan prorrogando las concesiones, el sistema seguirá siendo el mismo”, afirmó el edil, que reclamó a la alcaldesa “pasar de las palabras a los hechos”.

Taxis, VTC y falta de claridad

El portavoz socialista exigió también explicaciones sobre el avance en la regulación del sector del taxi y la posición del Concello ante los vehículos de transporte con conductor (VTC).

“Los taxistas nos dicen que los procesos son más largos de lo que reconoce el gobierno y que pueden demorarse meses. Hay que pisar el acelerador”, apuntó. En cuanto a los VTC, pidió que la alcaldesa “aclare cuál es la situación real de Santiago en este tema y cuál es su postura” tras los encuentros con la Xunta, FEGAN y los concellos de A Coruña y Vigo.

O Concello de Santiago reparte 12.200 euros en axudas dos bonotaxis para persoas con mobilidade reducida Más información

Conflictos en Policía Local y Bomberos

Durante la rueda de prensa, tanto Guinarte como Abal abordaron también el conflicto abierto con Policía Local y Bomberos, que continúa sin solución.

“El gobierno tiene que resolver los problemas mediante el diálogo y la gestión, tanto los inmediatos como los estructurales”, sostuvo Guinarte.

Por su parte, Marta Abal recalcó que “la responsabilidad última es de la alcaldesa”, a quien instó a coordinar a sus concejalías “para abordar los problemas en lugar de aplazarlos”.

La edil subrayó que la situación “no se resuelve solo con las horas extra”, pues se trata de “un derecho adquirido”, y recordó que los servicios “no pueden funcionar con el actual nivel de personal”. Además, reclamó convocar de inmediato las 12 plazas de bomberos pendientes de las convocatorias de 2023 y 2024.

“El gobierno tiene demandas sobre la mesa avaladas por la jurisprudencia del Supremo y por la mayoría sindical. Solo falta voluntad de gestión”, concluyó Abal.