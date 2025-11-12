El gobierno municipal inicia la negociación de los presupuestos de 2026 y presenta los avances de las cuentas vigentes

Representantes del gobierno municipal de Santiago durante la primera ronda de contactos para preparar los presupuestos de 2026 y evaluar los acuerdos de las cuentas vigentes Cedida

El gobierno municipal de Santiago, encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, ha iniciado esta semana una ronda de contactos para la elaboración de los presupuestos de 2026, al tiempo que ha dado cuenta de los avances en los acuerdos alcanzados para la aprobación de las cuentas de 2025.

En el primer encuentro, mantenido con las concejalas y el concejal no adscritos, participaron también la teniente de alcaldesa María Rozas, la portavoz y segunda teniente de alcaldesa Míriam Louzao, y el concejal de Hacienda Manuel César. La reunión sirvió para repasar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con las formaciones que apoyaron las cuentas vigentes.

Vivienda y transformación urbana

Entre los avances destacados, el Ejecutivo local recordó que se ha implantado el recargo municipal sobre el impuesto de estancias turísticas y que se ha desbloqueado el futuro de la antigua parcela del colegio Peleteiro, con la aprobación provisional de la modificación del Plan General en el ámbito del PERI-12, que garantiza una reserva mínima del 45% de vivienda protegida en el centro de la ciudad.

En materia de vivienda, el Concello ha solicitado la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, al cumplir dos de los criterios establecidos por la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Tras la desestimación del recurso de reposición por parte de la Xunta, el gobierno local prepara una nueva solicitud para continuar el proceso.

Además, avanzó en la licitación del concurso de ideas para la transformación del conector central de la ciudad, una de las actuaciones más ambiciosas del mandato. El proyecto forma parte de Horizonte Compostela, presentado a la convocatoria de fondos FEDER para planes EDIL, e incluye la conexión entre las calles Basquiños y Arzúa y la instalación de un ascensor o sistema mecánico de movilidad en la Almáciga.

Servicios públicos y políticas sociales

El gobierno local destacó que ya es una realidad el Plan anual de conciliación, con todos los periodos de inscripción del curso 2025-2026 abiertos y accesibles para las familias.

En el ámbito de la igualdad, el Concello adjudicó el servicio de coordinación de la Casa das Mulleres Xohana Torres y el asesoramiento LGBTIQ+, y trabaja, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en la redacción de un Plan de Salud Municipal centrado en la promoción de la salud mental y la prevención de conductas adictivas.

Contratos e infraestructuras

En su balance, el gobierno informó del progreso en el convenio para la comarcalización del parque de bomberos, pendiente de cerrar los últimos detalles, y del uso de la tasa de reposición al 125% tanto en bomberos como en la Policía Local.

También se ha impulsado el nuevo contrato del transporte urbano, cuyos procedimientos internos están a punto de finalizar; se ha convocado la comisión especial para definir la futura gestión del ciclo del agua, tras recibir el estudio de la Cátedra del Agua de la Universidad de A Coruña; y se ha iniciado la licitación para la gestión de los centros socioculturales. Otro de los compromisos ya cumplidos ha sido la realización de dos convocatorias del Bono Corazón.

Mantenimiento y mejoras urbanas

En el apartado de mantenimiento, el Concello licitó por primera vez el servicio de conservación de las áreas de juego infantil, puso en marcha nuevos parques biosaludables y completó la reparación integral de los parques de la Praza de Vigo, Agros de Ramírez y Praza de Galicia. Además, está previsto adjudicar el nuevo césped del campo de fútbol de Villestro.

En cuanto a las obras, se ejecutaron rehabilitaciones de asfaltado en 23.360 m², con una inversión de 368.420.000 euros, en zonas como Castiñeiriño, Canteiras do Sar, Mouronzón, A Muíña, Porto de Amio, Mariñeira, Mulas, Tambre y rúa dos Irmandiños. El Concello también llevó a cabo una campaña específica de mantenimiento de pavimentos de chapacuña.

Actualmente se desarrollan proyectos de regeneración urbana en barrios como García Lorca, Puente la Reina y Entre Sar e Sarela, y se programan mejoras en la iluminación de pasos de peatones y obras de accesibilidad en 14 puntos de la ciudad, entre ellos el cruce de la rúa Xeneral Pardiñas.

Por último, el Ejecutivo recordó que la dotación presupuestaria destinada al rural supera el 1,5%, cumpliendo así el compromiso adquirido en el Pacto por el Rural.