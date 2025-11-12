Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Área Central celebra 'Retromanía', una feria para los amantes del coleccionismo y la nostalgia

El evento reunirá desde mañana jueves hasta el sábado vinilos, juguetes antiguos, películas y piezas clásicas de marcas como Playmobil, Lego o Funko

Eladio Lois
Eladio Lois
12/11/2025 11:52

El pasado vuelve a Santiago de Compostela con ‘Retromanía’, la nueva feria organizada por el Outlet Área Central, que desde mañana jueves hasta el sábado llenará la esquina azul del centro comercial de objetos que marcaron generaciones: vinilos, coches a escala, juguetes antiguos, muñecas, películas o pines. La cita, que podrá visitarse de 11.00 a 21.00 horas, está pensada para los coleccionistas, cinéfilos y melómanos más nostálgicos.

Galería Dupla de Santiago

La galería Dupla inaugura la exposición colectiva 'She’s so Unusual' en Santiago

Una cita para revivir recuerdos

Durante tres días, los visitantes podrán recorrer un espacio dedicado a los tesoros del pasado, donde se mezclan la cultura pop, el cine y los juguetes que acompañaron a toda una época. En los puestos se exhibirán productos de marcas icónicas como Playmobil, Lego o Funko, así como piezas difíciles de encontrar que harán las delicias de los aficionados al coleccionismo.

‘Retromanía’ llena de nostalgia el Outlet Área Central con vinilos, juguetes y películas clásicas
Cedida

Cuatro expositores y miles de piezas únicas

En esta primera edición de ‘Retromanía’ participarán los expositores El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo, que traerán miles de objetos y piezas de colección entre los que perderse. Desde juguetes descatalogados hasta ediciones musicales o cinematográficas imposibles de conseguir en tiendas convencionales, la feria promete ser un punto de encuentro para quienes disfrutan del valor sentimental de lo antiguo.

Nuevas propuestas en Área Central

‘Retromanía’ se enmarca en la programación de actividades y ferias que el Outlet Área Central está desarrollando a lo largo de este año, con el objetivo de dinamizar sus espacios y atraer nuevas experiencias para el público compostelano.

