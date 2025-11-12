Allegue defiende la planificación como clave para una Galicia sostenible y con más vivienda pública

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante la inauguración del XII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, en Santiago de Compostela Xunta

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, inauguró este miércoles en Santiago de Compostela el XII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (CIOT), que Galicia acoge por primera vez y que reúne a cerca de doscientos expertos bajo el lema Cultura territorial. O futuro non se improvisa.

Acompañada por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, y la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, Allegue subrayó la planificación como herramienta clave para una ordenación sostenible del territorio, defendiendo la necesidad de “una programación con perspectiva para responder a las demandas del presente y a los retos del futuro”. El objetivo, señaló, es legar a las próximas generaciones un territorio ordenado, cohesionado, accesible y sostenible.

Galicia, “una tierra más vertebrada y habitable”

Durante su intervención, la conselleira puso en valor el impulso del Gobierno gallego “para facilitar una Galicia más vertebrada, conectada y sostenible, en la que residir sea factible”.

Destacó que el presupuesto de su departamento para 2026 asciende a 560 millones de euros, de los cuales 350 millones se destinarán a políticas de vivienda. Dentro de esa partida, 163 millones irán dirigidos a la construcción de nuevos hogares, con el objetivo de duplicar el parque público residencial hasta alcanzar las 4.000 nuevas viviendas.

“En año y medio de legislatura ya están en marcha casi 3.000, más del 70% de lo comprometido”, precisó Allegue, quien también puso el acento en la Estrategia Galega de Solo Residencial, que permitirá disponer de suelo para 25.000 viviendas —20.000 de protección pública— mediante los Proyectos de Interés Autonómico (PIA). “En 2028 tendremos suelo habilitado en los municipios con mayor demanda de vivienda protegida”, apuntó.

Rehabilitación y nuevas ayudas al rural

La titular de Vivienda destacó también los avances del programa Rexurbe, con el que la Xunta adquiere viviendas abandonadas en cascos históricos para su rehabilitación y posterior puesta a disposición de la ciudadanía, contribuyendo así a ofrecer vivienda digna a precios accesibles y revitalizar los centros urbanos.

En esa línea, Allegue anunció una nueva línea de ayudas para la recuperación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, que financiará hasta el 75% del coste de la reforma, con un máximo de 30.000 euros por proyecto, con el objetivo de asentar población en el rural y dinamizar las villas gallegas.

Simplificar la burocracia y agilizar la construcción

Entre las medidas previstas en los nuevos presupuestos, Allegue destacó el impulso de las ayudas a promotores para fomentar la vivienda protegida y la reducción de trámites administrativos.

Entre las novedades, figura un incremento de la edificabilidad del 20% cuando al menos el 60% de la promoción se destine a vivienda protegida, así como la posibilidad de construir en suelos dotacionales en desuso sin modificar el planeamiento. “Con estas medidas no solo agilizamos la construcción, sino que también recuperamos zonas degradadas”, señaló.

La conselleira avanzó asimismo la regulación de los alojamientos compartidos, una oferta pública para adquirir locales en desuso y transformarlos en viviendas accesibles y eficientes, y la concesión al Instituto Galego de Vivenda e Solo del derecho de tanteo y retracto sobre viviendas protegidas de segunda transmisión.

Infraestructuras y movilidad sostenible

Allegue también repasó las principales actuaciones en materia de infraestructuras, destacando la apuesta de la Xunta por ampliar la red de vías de altas prestaciones libres de peaje, mejorar la seguridad viaria e impulsar la movilidad sostenible.

Dentro del Plan de Sendas, que busca garantizar desplazamientos seguros a los colectivos más vulnerables, se sumarán más de 100 nuevos kilómetros a los 300 ya ejecutados en la primera fase.

Tras la intervención de la conselleira, el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, participó en una mesa redonda sobre estrategias para una adecuada política de vivienda en España.