Santiago acoge el XXXIII Congreso Autelsi, epicentro nacional del liderazgo tecnológico y la inteligencia artificial

El Parador de Santiago de Compostela se convirtió durante dos jornadas en el centro neurálgico del debate tecnológico nacional con la celebración del XXXIII Congreso Autelsi, organizado por la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi).

El evento reunió a líderes tecnológicos, representantes institucionales y expertos en innovación de toda España en torno a un eje común: impulsar la transformación digital del país mediante inteligencia artificial, liderazgo y colaboración público-privada.

El acto inaugural contó con la participación de Leandro Pérez Manzanera, presidente de Autelsi; Julián Cerviño Iglesia, director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega); Miguel Corgos López-Prado, conselleiro de Facenda e Administración Pública; y Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta de Galicia, quien destacó en un mensaje grabado el papel estratégico del sector tecnológico gallego y reafirmó el compromiso autonómico con la creación y retención de talento.

Geopolítica y liderazgo femenino

La primera jornada giró en torno a la mesa redonda “El mundo que viene: aproximación económica y política”, celebrada en el Espacio DXC Telefónica y moderada por Darío García de Viedma, del Real Instituto Elcano. En ella participaron Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, y Yago Rodríguez, fundador de The Political Room. El debate analizó el impacto de la geopolítica y las tensiones internacionales sobre la innovación tecnológica, la soberanía digital y la competitividad europea.

Uno de los momentos más destacados fue la sesión Women@ITLeadership – La Visión, moderada por Malú Delicado Escudero, CIO Iberia de MAPFRE, que reunió a directivas de compañías como Repsol, Renfe, Hijos de Rivera, Telefónica y el Gobierno de Aragón. En el encuentro se presentó oficialmente el Comité Women@ITLeadership de Autelsi, una iniciativa que busca visibilizar el talento femenino y fomentar la diversidad en el sector tecnológico.

Inteligencia artificial y ciberseguridad: los pilares del futuro digital

La segunda jornada estuvo marcada por el protagonismo de la inteligencia artificial (IA). Enric Delgado Samper, CTO de IBM, abrió la sesión con la ponencia “Probabilidades: la nueva esencia del futuro en IT”, en la que defendió la combinación de IA, computación clásica y cuántica para crear sistemas más resilientes y éticos.

El Grupo Sermicro presentó su visión de la oficina inteligente con “AI Workplace”, mientras que Kyndryl abordó el concepto de Agentic AI, una nueva generación de sistemas capaces de razonar y actuar de manera autónoma y responsable.

Por primera vez, el Congreso contó con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El general Francisco Almansa Aguilar, jefe de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil, y el almirante Manuel Alvargonzález Méndez, responsable de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Armada, subrayaron la importancia de la ciberseguridad como pilar de la defensa nacional.

Un cierre con visión de futuro

La Mesa de CIOs, moderada por Javier Mallo Sánchez, CIO de Carrefour, clausuró el Congreso con un diálogo sobre los retos estratégicos del liderazgo tecnológico. Directivos de ABANCA, ACCIONA, EXOLUM, Govern de les Illes Balears y el Principado de Asturias debatieron sobre gobierno de la IA, ciberseguridad, talento y colaboración público-privada.

Durante el acto, se reafirmó el compromiso de Autelsi con la creación de un ecosistema digital sostenible y colaborativo, donde la innovación tecnológica sirva como motor de progreso económico y social.