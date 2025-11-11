Sanmartín ve avances en el conflicto con bomberos y policía, pero pide “tiempo y calma”

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante una rueda de prensa Eladio Lois

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha afirmado este martes que las negociaciones con los sindicatos de bomberos y policías municipales “avanzan”, aunque ha pedido “tiempo para estudiar todas las propuestas” y valorar las opciones desde el punto de vista presupuestario.

Solo cuatro bomberos cubrieron todo Santiago durante 24 horas: el Concello anuncia un pleno urgente Más información

En declaraciones a los medios, la regidora explicó que el grupo de trabajo creado para abordar el conflicto “mantiene un buen espíritu de colaboración” y que se están analizando diferentes cuestiones relativas a las condiciones laborales y retributivas de ambos colectivos.

Pago de horas extra y revisión de complementos

Sanmartín señaló que uno de los asuntos más avanzados es el expediente para abonar las horas extraordinarias pendientes. Además, indicó que se está tratando la actualización del complemento específico asociado a la nocturnidad y la festividad, así como el incremento de la cantidad que se paga por cada hora extra trabajada.

“Algunos de estos temas se pueden resolver dentro del propio Concello, pero otros requieren un estudio y análisis más detallados para determinar exactamente las cargas de trabajo y poder cerrar un acuerdo con calendario y cuantías concretas”, apuntó la alcaldesa.

“Negociar con calma y tranquilidad”

La regidora compostelana insistió en la necesidad de mantener la negociación con calma y responsabilidad, subrayando que el objetivo es llegar a acuerdos sólidos que puedan aplicarse con garantías: