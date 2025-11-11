Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sanmartín ve avances en el conflicto con bomberos y policía, pero pide “tiempo y calma”

La alcaldesa de Santiago asegura que el conflicto avanza “con buen espíritu de trabajo” y confirma progresos en el pago de horas extra y en los complementos por nocturnidad y festividad

Agencias
11/11/2025 13:42
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante la rueda de prensa
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante una rueda de prensa
Eladio Lois

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha afirmado este martes que las negociaciones con los sindicatos de bomberos y policías municipales “avanzan”, aunque ha pedido “tiempo para estudiar todas las propuestas” y valorar las opciones desde el punto de vista presupuestario.

Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo

Solo cuatro bomberos cubrieron todo Santiago durante 24 horas: el Concello anuncia un pleno urgente

Más información

En declaraciones a los medios, la regidora explicó que el grupo de trabajo creado para abordar el conflicto “mantiene un buen espíritu de colaboración” y que se están analizando diferentes cuestiones relativas a las condiciones laborales y retributivas de ambos colectivos.

Pago de horas extra y revisión de complementos

Sanmartín señaló que uno de los asuntos más avanzados es el expediente para abonar las horas extraordinarias pendientes. Además, indicó que se está tratando la actualización del complemento específico asociado a la nocturnidad y la festividad, así como el incremento de la cantidad que se paga por cada hora extra trabajada.

“Algunos de estos temas se pueden resolver dentro del propio Concello, pero otros requieren un estudio y análisis más detallados para determinar exactamente las cargas de trabajo y poder cerrar un acuerdo con calendario y cuantías concretas”, apuntó la alcaldesa.

“Negociar con calma y tranquilidad”

La regidora compostelana insistió en la necesidad de mantener la negociación con calma y responsabilidad, subrayando que el objetivo es llegar a acuerdos sólidos que puedan aplicarse con garantías:

Creo que se avanza, pero lo que tenemos que hacer es dejar que se pueda negociar con calma y tranquilidad, y poder tener tiempo también para estudiar todas las propuestas”Goretti Sanmartín

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó en la presentación de 'Enreguéifate 2025'

Santiago forma parte del proyecto Enreguéifate para impulsar la creatividad y uso del gallego
Agencias
Estado actual del río Sar a su paso por Bertamiráns

Ames pide más coordinación y reclama ampliar la depuradora de Sisalde tras el vertido del Sar
Agencias
Mercedes Rosón, Marta Álvarez e Gonzalo Muíños reunidas con Alvariza Cooperativas

Propoñen a creación dun 'cohousing' con 30 vivendas colaborativas en Santiago
Eladio González Lois
Representantes da Cámara Mineira de Galicia, autoridades locais e membros das empresas colaboradoras durante a inauguración da exposición 'Tesouros da terra' en O Pino

O Pino acolle a mostra 'Tesouros da terra', que conmemora o centenario da Cámara Mineira de Galicia
Redacción