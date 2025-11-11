Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PP de Santiago reclama melloras urxentes no Outeiro ante o “abandono” do barrio por parte do goberno local

Olaya Otero critica o mal estado do asfaltado, a falta de alumeado e a escasa limpeza nas rúas do Castiñeiriño

Redacción
11/11/2025 13:10
A concelleira popular Olaya Otero na visita que realizou a Outeiro
A concelleira popular Olaya Otero na visita que realizou a Outeiro
PP de Santiago

A concelleira do Partido Popular de Santiago, Olaya Otero, instou ao goberno municipal de BNG e Compostela Aberta a atender as reclamacións da veciñanza do Outeiro, no barrio do Castiñeiriño, onde —segundo denunciou— “hai anos que non se acomete unha intervención integral” e as estradas presentan “un asfaltado irregular e cheo de fochancas”.

A Feira do Monte “Tanto Monte, Monte Tanto” celebrarase no campo da festa de Trasmonte os días 15 e 16 de novembro, con 22 expositores, obradoiros, degustacións e música tradicional

Así será a Feira do Monte de Trasmonte: 20 expositores e 6 degustacións gastronómicas

Más información

A popular cualificou esta situación como “unha total falta de consideración e abandono” e asegurou que o estado da zona “amosa o trato discriminatorio que reciben e a carencia de acceso a servizos que teñen os veciños doutras partes da cidade”.

Estradas estreitas e fochancas sen reparar

Otero explicou que, ademais do deterioro do firme, hai vías nas que o ancho non permite o paso de ambulancias ou vehículos de emerxencia, o que supón “un grave prexuízo para a seguridade da veciñanza”. Tamén denunciou que as reparacións que se realizan “son superficiais e non resolven o problema de fondo, xa que ao pouco tempo o asfalto volve deteriorarse”.

Olaya Otero esixe arranxos no asfaltado
Olaya Otero esixe arranxos no asfaltado
PP de Santiago

A concelleira reclamou igualmente unha revisión da sinalización viaria e a limpeza das gabias, que —afirmou— “tarda cada vez máis en realizarse”. Isto provoca, segundo indicou, “acumulación de maleza e atascos nas canles de evacuación da auga, xerando problemas de asolagamentos”.

Mellora do alumeado e dos servizos

A edil tamén puxo o foco na falta de iluminación, xa que “en moitos puntos a veciñanza vese obrigada a camiñar coas lanternas dos teléfonos móbiles”. Solicitou ademais a instalación de máis contedores de reciclaxe, que actualmente “son insuficientes e están demasiado afastados uns dos outros”.

Outro dos puntos sinalados foi o mal estado da fonte e do lavadoiro da parte alta do barrio, un espazo “absolutamente deteriorado e rozando o abandono” que, segundo Otero, podería recuperarse cunha intervención mínima.

“Non piden privilexios, senón cuestións básicas”

A representante popular insistiu en que as demandas dos veciños “non son excesivas”, senón “cuestións básicas que calquera barrio merece”: estradas seguras, alumeado en condicións e limpeza adecuada.

Para Otero, esta situación reflicte “a desatención do executivo municipal a unha parte de Santiago que tamén paga impostos e merece servizos dignos”.

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó en la presentación de 'Enreguéifate 2025'

Santiago forma parte del proyecto Enreguéifate para impulsar la creatividad y uso del gallego
Agencias
Estado actual del río Sar a su paso por Bertamiráns

Ames pide más coordinación y reclama ampliar la depuradora de Sisalde tras el vertido del Sar
Agencias
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante la rueda de prensa

Sanmartín ve avances en el conflicto con bomberos y policía, pero pide “tiempo y calma”
Agencias
Mercedes Rosón, Marta Álvarez e Gonzalo Muíños reunidas con Alvariza Cooperativas

Propoñen a creación dun 'cohousing' con 30 vivendas colaborativas en Santiago
Eladio González Lois