O Pino acolle a mostra 'Tesouros da terra', que conmemora o centenario da Cámara Mineira de Galicia
A mostra, instalada no parque da Rúa do Concello, poderá visitarse ata o 25 de novembro no marco do centenario da entidade
A Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) inaugurou este martes en O Pino a exposición itinerante Tesouros da terra: a minería galega a través do tempo, unha mostra que propón un percorrido divulgativo por 2.500 anos de historia mineira en Galicia. A iniciativa forma parte das actividades conmemorativas do centenario da entidade, que celebra este ano un século de traballo ao servizo do sector mineiro galego.
A exposición, composta por oito paneis informativos, permanecerá instalada no parque da Rúa do Concello ata o 25 de novembro, logo de pasar por cidades como Santiago de Compostela, Lugo, A Coruña, Ourense e Vigo, así como por Lestedo (Boqueixón) e Parada do Sil.
Unha historia ligada á terra e á identidade galega
O acto de inauguración contou coa presenza do alcalde de O Pino, Manuel Taboada, da directora da COMG, Arantxa Prado, e da responsable da Oficina Técnica da Cámara, Irene Pérez, ademais de representantes de empresas do sector como Cobre San Rafael, Explotaciones Gallegas, TEN Tratamientos Ecológicos del Noroeste e Renanso.
Durante a súa intervención, Arantxa Prado salientou a relevancia histórica e xeolóxica de O Pino, “un dos lugares máis representativos do vínculo entre a terra e a minería en Galicia”, e lembrou que o municipio é “unha testemuña xeolóxica de millóns de anos e o punto de partida dunha actividade que forma parte da nosa identidade colectiva”.
Pola súa banda, o alcalde Manuel Taboada agradeceu á Cámara Mineira que “elixise o noso concello para acoller esta exposición itinerante”, destacando que contribúe a coñecer mellor “a historia de Galicia e tamén a do propio Pino, que no pasado contou con explotacións mineiras”.
O Pino, territorio clave para o sector mineiro
O municipio mantén unha relación destacada co sector extractivo pola súa situación xeolóxica, loxística e de servizos, rodeado de concellos con tradición mineira como Boqueixón, Vedra, Touro, Silleda ou Vila de Cruces, con canteiras de áridos, rochas ornamentais e explotacións metálicas históricas, como as de wolframio.
A implicación do concello reflíctese tamén na súa participación no proxecto de reactivación da mina de cobre de Touro, promovido por Cobre San Rafael, que foi declarado pola Xunta de Galicia como Proxecto Industrial Estratéxico.
Un percorrido pola evolución da minería galega
A exposición Tesouros da terra ofrece unha visión panorámica da evolución da minería galega desde os tempos dos fenicios e romanos ata a actualidade, destacando o seu impacto na economía, a cultura e o desenvolvemento tecnolóxico da comunidade.
A mostra repasa tamén os principais fitos da Cámara Mineira de Galicia, creada en 1925, que desde entón actúa como órgano consultivo e entidade representativa do sector dos recursos minerais en Galicia, integrando intereses públicos e privados para favorecer un aproveitamento responsable dos recursos xeolóxicos.