Santiago de Compostela

La Real Sociedad Económica de Santiago analiza el legado del sociólogo muradano Joaquín Díaz de Rábago

El director del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, Marcos Gerardo Calles, protagonizará la ponencia central del encuentro este miércoles en Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
11/11/2025 12:21
Joaquín Díaz de Rábago, sociólogo, economista y escritor natural de Muros (A Coruña), protagonista de la mesa de debate organizada por la Real Sociedad Económica de Santiago
Redacción

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) acogerá este miércoles, 12 de noviembre, a las 19.30 horas, una mesa de debate dedicada a la figura del sociólogo, economista y escritor Joaquín Antonio Díaz de Rábago, natural de Muros (A Coruña). El acto, de acceso libre y gratuito, tendrá lugar en la sede de la institución, situada en la plaza Salvador de Parga, 4 (1ª planta), y también podrá seguirse en directo a través de su canal de YouTube (RSEAPS-Amigos del País).

Kamal Aljafari

Kamal Aljafari recollerá o Premio Cineuropa 2025 no Teatro Principal

Más información

La ponencia central correrá a cargo de Marcos Gerardo Calles Lombao, director del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, que analizará la obra y el pensamiento de Díaz de Rábago a partir de un retrato del autor, pintado por José María Fenollera, que forma parte del patrimonio artístico de la propia Real Sociedad Económica.

El director del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, Marcos Gerardo Calles, será el ponente principal en la mesa de debate sobre Joaquín Díaz de Rábago organizada por la RSEAPS
Cedida

Una revisión interdisciplinar del legado de Díaz de Rábago

Bajo el título “Joaquín Díaz de Rábago, el sociólogo y economista que escribió sobre el mar y la tierra”, el encuentro forma parte del ciclo “La RSEAPS y sus fondos artísticos”, una iniciativa desarrollada en colaboración con el Grupo de Investigación Iacobus de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El acto será presentado por Ramón Yzquierdo Peiró, director del Museo de la Catedral de Santiago, y contará con la presidencia de Santiago Bermejo Díaz de Rábago, directivo de la RSEAPS y bisnieto del homenajeado.

La mesa de debate pretende revisar la dimensión intelectual y humana de Díaz de Rábago, un pensador gallego que combinó sus facetas de economista, sociólogo y escritor con un profundo interés por el mar, la tierra y las dinámicas sociales de su tiempo.

