Esta es 'Chicha', la nueva mascota del Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha presentado este martes a su nueva mascota, 'Chicha', un simpático cerdito creado en colaboración con la empresa gallega Chichalovers. Con esta incorporación, el club busca reforzar el espíritu obradoirista y estrechar la conexión con su afición, especialmente con los más pequeños, dentro del ambiente festivo que caracteriza cada jornada en el Multiusos Fontes do Sar.

La nueva integrante del equipo lucirá el número 70, en homenaje al año de fundación del club (1970), y se estrenará oficialmente durante los partidos en casa, donde animará al público, saludará desde la pista y compartirá momentos con la grada.

Una colaboración con sabor compostelano

La aparición de Chicha nace del convenio de colaboración entre el Monbus Obradoiro y Chichalovers, una alianza que fusiona el espíritu joven, alegre y creativo de la marca con la tradición y los valores del club. Ambas entidades destacan que el objetivo común es unir innovación e historia, aportando frescura sin perder la identidad obradoirista.

Un guiño al San Martiño y a la cultura gallega

La fecha elegida para su presentación, el 11 de noviembre, día de San Martiño, no fue casual. Esta jornada, muy arraigada en la cultura popular gallega, simboliza la llegada del frío, el ambiente festivo y la unión comunitaria. Con la presentación de Chicha, el Obradoiro quiso rendir homenaje a esta tradición y dar la bienvenida a un nuevo símbolo de la “familia obradoirista”.

A partir de ahora, Chicha se convertirá en una presencia habitual en Sar, aportando energía, humor y entusiasmo en los días de partido y consolidando el compromiso del club con una afición que sigue siendo su mayor impulso.