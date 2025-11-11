Desarticulada en Santiago una red de tráfico de drogas con seis detenidos y 1.500 plantas de marihuana

Parte de las plantas de cannabis intervenidas por la Guardia Civil en las naves industriales de Oroso y O Pino Cedida

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el área de Santiago de Compostela y ha detenido a sus seis presuntos integrantes durante la fase de explotación de la operación Smell, desarrollada por el Equipo ROCA de Santiago en colaboración con el puesto de Sigüeiro.

El operativo, tutelado por el Juzgado de Instrucción de Arzúa, comenzó tras detectar consumos eléctricos irregulares en los municipios de Oroso y O Pino, lo que llevó a los agentes a localizar dos naves industriales susceptibles de albergar plantaciones de cannabis.

Dos plantaciones “indoor” en Oroso y O Pino

La primera intervención tuvo lugar en una nave de Oroso, donde los agentes sorprendieron a tres de los detenidos —dos vecinos de Negreira y uno de Cambados—, interceptando a uno de ellos con dos semilleros que contenían 132 plantas de cannabis sativa. En el interior del inmueble hallaron una plantación indoor con 800 plantas, dotada de sistemas de iluminación, ventilación y control térmico, además de 430 gramos de marihuana seca.

Posteriormente, la Guardia Civil registró una segunda nave en O Pino, donde encontró 573 plantas de cannabis sativa y 96 gramos de marihuana seca, con unas condiciones de cultivo idénticas a las del primer emplazamiento.

Registros domiciliarios y material incautado

Tras estas actuaciones, los agentes realizaron registros en los domicilios de los detenidos en Negreira y Cambados, donde se incautaron de 13 kilos de marihuana envasada al vacío, básculas de precisión, material de pesaje y embalaje, 29.000 euros en efectivo y cuatro vehículos que presuntamente eran utilizados para el transporte y distribución de la droga.

La operación permaneció abierta hasta la localización de otros tres supuestos miembros del grupo, vecinos de Ames, Cambados y Vilagarcía de Arousa, que fueron detenidos posteriormente.

En total, la Guardia Civil atribuye a los seis arrestados los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsificación de placas de matrícula y defraudación de fluido eléctrico.

El balance final de la operación Smell se salda con la incautación de 1.505 plantas de cannabis sativa, 13,56 kilogramos de marihuana seca, 29.000 euros en efectivo y cuatro vehículos.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Arzúa, que decretó el ingreso en prisión de tres de ellos.