Cineuropa abre unha xornada dedicada á memoria e ás ditaduras esquecidas
O festival acolle este mércores a mesa 'As ditaduras silenciadas', coa participación do cineasta paraguaio Juanjo Pereira, e proxecta o seu filme "Bajo las banderas, el sol"
Cineuropa dedica o mércores a unha sesión sobre memoria e reflexión sobre as ditaduras esquecidas que, por razóns xeopolíticas, non recibiron tanta visibilidade internacional.
Esta actividade inclúe a mesa de debate "As ditaduras silenciadas", moderada por José Luis Losa, director do festival, e a proxección do filme "Bajo las banderas, el sol" (2025), dirixido polo cineasta paraguaio Juanjo Pereira, quen participará no encontro.
Estreada mundialmente na pasada edición da Berlinale, "Bajo las banderas, el sol" permitiu o acceso a un valiosísimo arquivo de imaxes inéditas de Alfredo Stroessner, o ditador que gobernou Paraguai entre 1954 e 1989. O filme, premio da crítica en Berlín, afonda na maquinaria oculta dun réxime que se estendeu durante máis de tres décadas e que, malia a súa lonxitude e brutalidade, ficou á marxe da atención mediática internacional.
O traballo de Juanjo Pereira rescata esa memoria amarelada polo tempo, poñendo rostro e imaxes a un período histórico tantas veces invisible. Sen esta película, e sen a existencia dunha obra literaria de referencia como “Yo, el Supremo” de Augusto Roa Bastos, a figura de Stroessner seguiría confinada á sombra.
Outras proxeccións destacadas da semana
Entre as citas máis esperadas destes días figura "Le mage du Kremlin" (O mago do Kremlin), de Olivier Assayas, adaptación da novela de Giuliano da Empoli que reconstrúe a caída da Unión Soviética e o nacemento da nova Rusia.
O cinema francés estará tamén presente con "La Danse des Renards" (O baile dos raposos), de Louise Courvoisier; e "Reflet dans un diamond mort" (Reflexo nun diamante morto), dos realizadores Hélène Cattet e Bruno Forzani
Completando a programación, o festival proxectará "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, gran triunfadora en Cannes cos premios á Mellor Dirección, Mellor Actor (Wagner Moura) e FIPRESCI.