CIG-Ensino amenaza con más movilizaciones si Educación no desbloquea las negociaciones laborales

Foto de archivo de la huelga de docentes sucedida en Santiago el pasado octubre Europa Press

La CIG-Ensino ha avanzado que hará "más movilizaciones" si la Consellería de Educación no "desbloquea" las negociaciones sobre mejoras laborales.

En un escrito remitido al conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, el sindicato nacionalista ha manifestado que el profesorado está "a la espera" de que el departamento autonómico haga "algún movimiento".

"El profesorado gallego lleva tres jornadas de huelga este curso y la Consellería no puede seguir ignorando este clamor", ha subrayado en el documento remitido este lunes a Educación por la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo.

Asimismo, en referencia a la propuesta presentada en la última Mesa Sectorial, la entidad sindical ha enfatizado en que "no ha abandonado los intentos de negociación".

En concreto, la proposición tenía como objeto la dotación de más personal fijo de atención a la diversidad en todas las enseñanzas, una idea que la central sindical afirma que recibió el apoyo de otras organizaciones sindicales y el "rechazo" de la administración.

Por ello, Arroxo ha instado al conselleiro a "no alargar más este conflicto" o "el sindicato mayoritario continuará dando respuesta a las demandas del profesorado con más movilizaciones".

"Malestar en aumento"

Además, la CIG incide en que el "malestar del profesorado va en aumento" porque "no se escuchan sus demandas": la bajada de ratios con un calendario más corto en todas las etapas; la recuperación del horario lectivo del 2009; la reducción de la burocracia; la aprobación de "mejoras retributivas lineales"; y la "recuperación y avance en otros derechos".

En este contexto, la central nacionalista considera que el gesto "más claro" de que la Consellería de Educación no quiere alargar este conflicto es "abrir esas negociaciones" e "incorporar una partida que permita acometer en los presupuestos generales" del departamento para el próximo curso esas "mejoras".