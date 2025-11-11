Chiquita Movida anuncia su primer concierto en Galicia: la banda de Rayden actuará en la Sala Capitol el 13 de marzo

Chiquita Movida, la nueva banda de Rayden, actuará en la Sala Capitol de Santiago el 13 de marzo Redacción

El nuevo proyecto musical de Rayden ya tiene fecha para su estreno en Galicia. Chiquita Movida, la banda que el artista madrileño ha formado junto a Mediyama, Skiz Siete, Babe, Jhonny y Jona, actuará el 13 de marzo de 2026 en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, dentro de su primera gira de conciertos. Las entradas ya están disponibles en fever.com.

La cita compostelana será la segunda parada del grupo, que debutará en directo el 27 de febrero en Madrid, donde agotaron todas las entradas en apenas dos horas. Su paso por la capital gallega se perfila como una de las fechas más esperadas por los seguidores de Rayden, tras anunciar el cierre definitivo de su carrera en solitario y el inicio de esta nueva etapa como banda.

De Rayden a Chiquita Movida

El proyecto nace tras una convivencia creativa en la que los integrantes consolidaron una propuesta basada en la ironía, la crítica a la industria musical y una fuerte apuesta por el sonido guitarrero y los ritmos intensos. Su primer trabajo, el EP Gastos de Gestión, incluye cuatro canciones que cuestionan la nostalgia impostada y las modas pasajeras, con un tono directo y sarcástico que ya ha conectado con miles de oyentes.

Pese a llevar pocas semanas publicado, el debut de Chiquita Movida se ha convertido en una de las sensaciones del panorama musical estatal, acumulando cientos de miles de escuchas en plataformas digitales y generando gran expectación por su salto a los escenarios.

Un directo pensado para “romper”

La banda promete una experiencia sonora y visual contundente, diseñada para conectar con el público desde la autenticidad y la energía en directo. El concierto en la Sala Capitol será la oportunidad de ver por primera vez en Galicia a uno de los proyectos más comentados del año, donde Rayden regresa a la música sin etiquetas, pero con más fuerza que nunca.