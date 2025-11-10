Sanidade busca un acuerdo para "intentar evitar" la huelga de Atención Primaria

El conselleiro de Sanidade de la Xunta, Antonio Gómez Caamaño, durante encuentro de trabajo con los representantes de las juntas provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer en Galicia Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha manifestado este lunes que el departamento autonómico está "abierto al diálogo" y a, mediante un "acuerdo", intentar "evitar la huelga" del personal de Atención Primaria convocada para el próximo 26 de noviembre. También ha avanzado que la Xunta "valora" la posibilidad de que se modifique el sistema de "buzón de pacientes".

A preguntas de los medios en un acto en la sede del Sergas, en Santiago, el conselleiro ha incidido en que está hablando con "todos los agentes implicados" en la convocatoria de huelga, convocada después de que la Xunta presentara una serie de medidas en la mesa sectorial, donde se expuso el "plan de reogarnización de Primaria".

Asimismo, el conselleiro ha explicado que el documento presentado es un "punto de salida" y ha defendido que este sea objeto de trabajo para llegar al "mayor consenso posible".

El titular de Sanidade ha recordado que Galicia tiene un "déficit importante" de Atención Primaria que tiene que ser "ajustado" para "prestar la mayor calidad asistencial a los pacientes".

Por ello, ha insistido en que la Consellería no tiene "ningún problema" en debatir, "uno por uno", todos los puntos del plan. "Somos una Consellería abierta al diálogo. Lo que vamos a hacer es intentar llegar a punto de acuerdo para que nos permita, a todos, mantener una posición cómoda", ha subrayado.

En esta línea, ha asegurado que lo que pretende la Xunta "es evitar la huelga" mediante una negociación, aunque de momento no haya ninguna fecha para reunirse con las entidades sindicales. En cualquier caso, Caamaño ha reconocido que la Atención Primaria necesita ser revisada.

Quejas a la Valedora do Pobo

Respecto a las quejas presentadas a la Valedora do Pobo (Sanidade es la Consellería que más registró, con un 52% de las reclamaciones), el titular del departamento autonómico ha avanzado que se está "valorando la mejor manera" de modificar el llamado "buzón de pacientes".

El pasado viernes, la Asociación de Pacientes e Usuarios do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), volvió a criticar el sistema de "buzón", también llamado de "agendas dinámicas".

La asociación trasladó al gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) su preocupación por la "ilegalidad" del sistema, que según la entidad no permite a los pacientes saber con antelación cuándo serán atendidos.

Este lunes, el conselleiro ha afirmado que se está "valorando la mejor manera" de modificar este sistema, al tiempo en que ha asegurado que el objetivo es que "todo paciente (del Sergas) salga con una cita determinada y fija".