Renfe sustituirá por autobuses el servicio regional entre Ourense y Santiago los días 13 y 14 de diciembre

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao) Eladio Lois

Renfe ha anunciado una modificación temporal del servicio ferroviario entre Ourense y Santiago de Compostela los próximos 13 y 14 de diciembre, debido a las obras de mejora que Adif ejecutará en el enclavamiento de A Susana, donde se instalará un sistema de mayores prestaciones tecnológicas y operativas.

Según informó la compañía, los trabajos afectarán al tramo comprendido entre Vedra-Ribadulla y A Grandeira, lo que impedirá la circulación de trenes por la vía convencional durante esas jornadas. Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe pondrá en marcha servicios alternativos por carretera.

En concreto, se habilitarán cuatro autobuses que cubrirán los trayectos correspondientes a los servicios regionales 12960 Ourense–Santiago (con salida a las 16.47 horas) y Santiago–Ourense (a las 18.47 horas). Estos autocares partirán y llegarán a las estaciones habituales de ambos destinos, manteniendo los horarios de referencia para minimizar las molestias a los viajeros.

Las actuaciones forman parte del plan de renovación de señalización y enclavamientos impulsado por Adif, que busca mejorar la seguridad y eficiencia de la red ferroviaria en la comunidad autónoma.