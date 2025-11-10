Profesores de francés de todo el mundo se reúnen en Santiago para abordar la innovación en la docencia

La Facultad de Ciencias de la Educación de la USC acogerá los días 14 y 15 de noviembre las jornadas USC

Santiago de Compostela será escenario de las Jornadas 'Francophon'IA: quand la langue relie les cultures', en la que profesores de francés de todo el mundo se darán cita para hablar de innovación en la enseñanza del idioma francés.

Durante los días 14 y 15 de noviembre, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela acogerá estas jornadas, organizadas por la Federación Española de Asociaciones de Profesorado de Francés (FEAPF), la Asociación de Profesores de Francés de Galicia (APFG), la Federación Internacional de Profesores de Francés (FIPF) y la Embajada de Francia en España en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y diversas entidades de formación y difusión cultural francófonas.

La edición de este año estará dedicada a la innovación educativa, a la diversidad francófona y al uso de la inteligencia artificial en la enseñanza del francés como lengua extranjera (FLE), con el objetivo de explorar nuevas maneras de conectar culturas a través de la lengua y acompañar al profesorado en las transformaciones pedagógicas actuales, ha informado la entidad en nota de prensa.

Charlas, talleres y conferencias

El evento arrancará a las 15.00 horas del viernes con la llegada de los participantes, para dar paso a la ceremonia de apertura de las 16.00 horas. La primera ponencia, moderada por el profesor Julián Serrano Heras, hablará sobre 'Horizontes abiertos al multilingüismo'. El viernes, culminará la sesión con la primera sesión de talleres formativos.

Ya en la jornada sabatina, el profesor Carlos Valcárcel Riveiro dictará la conferencia bajo el título 'Respuesta Física Total en Francés como Lengua Extranjera'; a la que sucederán otras tres sesiones de taller formativo antes de la ceremonia de clausura, 'Repensar y aumentar un curso de francés como lengua extranjera con IA', a cargo de Cynthia Eid, presidenta de la Federación Internacional de Profesores de Francés.

Los talleres de los dos días hablarán de asuntos sobre cómo preparar los exámenes DELF de manera lúdica; la situación del francés en Québec; cómo enseñar francés con motivación; o sobre cómo la pedagogía acaba siendo diferencial.

Entre los objetivos de las jornadas, tal y como explican desde la asociación, se encuentran explorar nuevas prácticas pedagógicas apoyadas en la IA y en la creatividad educativa; promover la conciencia francófona; reforzar el plurilingüismo en Galicia y en España; y favorecer la formación continua y el intercambio profesional entre profesores de la materia.