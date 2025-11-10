Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Compostela Esgrima arrasa no primeiro Torneo Ranking Galego con sete medallas e unha participación récord

O club compostelán lidera o medalleiro con tres ouros, dúas pratas e dous bronces, e destaca pola súa ampla representación con 14 tiradores en competición

Eladio Lois
Eladio Lois
10/11/2025 17:33
Tiradores e técnicas do Club Compostela de Esgrima acompañados polos adestradores Xosé Piñeiro e Adrián Penido.
Tiradores e técnicas do Club Compostela de Esgrima acompañados polos adestradores Xosé Piñeiro e Adrián Penido.
Cedida

O Club Compostela de Esgrima protagonizou un brillante debut no primeiro Torneo Ranking Galego da tempada, onde acadou un total de sete medallas —tres de ouro, dúas de prata e dúas de bronce— e se situou como primeiro no medalleiro xeral. A entidade compostelá tamén destacou pola súa numerosa participación, con 14 tiradores e tiradoras nas diferentes categorías, consolidándose como un dos clubs con maior proxección do panorama galego.

Facultad ciencias de la educación

Profesores de francés de todo el mundo se reúnen en Santiago para abordar la innovación en la docencia

Más información

Brillan as novas promesas da escola compostelá

Na categoría M9 mixta, o debutante da escola de Silleda, Mateo Iglesias, logrou a prata e o subcampionato, nun excelente inicio de traxectoria deportiva.

En M11 mixta, o dominio compostelán foi absoluto: o campión Xoel Díaz, zurdo, impúxose ao seu compañeiro tamén zurdo Cibrán Alvar, que se proclamou subcampión. O podio completouno Amelia Fernández, que conseguiu o bronce, rubricando unha categoría de claro acento compostelán.

Na categoría M13 mixta, o ouro foi para Denís Lago, mentres que Alicia Mourelle completou unha gran actuación subindo ao podio co bronce.

En M15 feminino, o club volveu a ocupar o alto do caixón coa campioa Carolina Mourelle, que se fixo co ouro, acompañada no bronce pola súa compañeira Carolina Darriba.

O club afronta agora un dobre desafío nacional

Tras este exitoso inicio de tempada, o Compos prepara xa a súa seguinte cita, unha dobre competición nacional para os maiores da espada masculina absoluta. O club compostelán desprazarase a Madrid para participar con dous equipos na 4ª División da Liga Nacional de Clubes, e tamén competirá no Torneo Regional Ranking de Castela e León, que se celebrará en Tordesillas.

O corpo técnico, formado por Xosé Piñeiro e Adrián Penido, acompañará aos deportistas nestas novas probas, co obxectivo de manter o excelente nivel amosado neste primeiro torneo autonómico.

Te puede interesar

Mª Pilar Castro Manglano

Afundación afonda no TDAH cunha nova conferencia do ciclo 'Educación S. XXI'
Redacción
Aniversario As Cancelas

Nena Daconte, Cepeda e Ortiga encabezarán o As Cancelas Fest polo 13º aniversario do centro comercial
Redacción
Kamal Aljafari

Kamal Aljafari recollerá o Premio Cineuropa 2025 no Teatro Principal
Adriana Quesada
El Monbus Obradoiro celebró una nueva victoria ante su afición en el Multiusos Fontes do Sar tras imponerse por 93-68 al Grupo Ureta Tizona Burgos

Crónica: El Obra firma una victoria incontestable ante Tizona Burgos
Eladio González Lois