Nuevas oportunidades laborales en Santiago: la ciudad refuerza su oferta de empleo en sanidad, hostelería y servicios

Santiago de Compostela continúa consolidándose como un referente gallego de empleo estable y cualificado, con nuevas oportunidades en los sectores sanitario, turístico y logístico, además de en áreas como educación y tecnología. La ciudad combina su condición de centro histórico y universitario con un tejido económico en expansión, lo que la convierte en un destino atractivo para quienes buscan crecimiento profesional y estabilidad laboral.

Entre las ofertas más destacadas figura la de Diaverum, que selecciona enfermeros y enfermeras para su clínica compostelana. La compañía ofrece la posibilidad de adquirir experiencia en distintos destinos nacionales e internacionales, con contratos estables —más del 90 % son indefinidos—, remuneración competitiva y trabajo en turnos diurnos de lunes a sábado. Se requiere Diplomatura o Grado en Enfermería (titulación española u homologada) y estar colegiado, sin necesidad de experiencia previa en diálisis.

El Centro Médico Isomedic busca un fisioterapeuta para incorporación inmediata. Se ofrece contrato a tiempo completo, de lunes a viernes, con posibilidad de convertirse en indefinido. También se valora la opción de contrato mercantil si el profesional lo prefiere.

En el ámbito de la hostelería, la empresa Eurofirms Santiago de Compostela selecciona camareros y camareras para eventos y cenas navideñas en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Se requiere experiencia mínima de seis meses, actitud proactiva y capacidad de organización. El puesto es a jornada parcial, con los descansos establecidos por la ley, y se valora positivamente la residencia próxima al lugar de trabajo.

Por su parte, Adecco Outsourcing busca un promotor o promotora estable de productos del sector descanso para una reconocida marca. La incorporación está prevista para el 1 de diciembre, con contrato inicial de tres meses más tres meses, posibilidad de renovación o indefinido, y jornada de 30 horas semanales. El salario es de 1.035,6 euros brutos mensuales, con formación inicial y continua incluida.

La empresa Deltacargo busca un gestor o gestora administrativa en Santiago, con orientación al cliente y capacidad de interacción con equipos de la cadena logística. Se requiere dominio de ofimática, inglés mínimo B1 acreditado, permiso de conducir y vehículo propio, además de disponibilidad para desplazamientos puntuales a otras delegaciones o almacenes. La oferta incluye incorporación a un proyecto sólido y en expansión dentro del sector logístico.

Finalmente, Mediqum busca un médico a domicilio para Santiago de Compostela. Los aspirantes deberán tener título u homologación, estar colegiados y disponer de permiso de residencia y trabajo. No se exige experiencia previa. El contrato es a tiempo parcial y con jornada flexible.