Nena Daconte, Cepeda e Ortiga encabezarán o As Cancelas Fest polo 13º aniversario do centro comercial

O As Cancelas Fest reunirá en Santiago artistas destacados do pop e da música tropical para celebrar o 13º aniversario do centro comercial

El Centro Comercial As Cancelas celebra su 13º aniversario con dos jornadas de conciertos los días 14 y 15 de noviembre. El evento, bajo el nombre As Cancelas Fest, comenzará el viernes 14 de noviembre a las 20.00 horas con la actuación de Menta Poleo, grupo de pop de versiones actuales.

Este grupo irás seguido, a las 21.00 horas, por Nena Daconte, que ofrecerá un concierto en acústico. El proyecto liderado por Mai Meneses es conocido por éxitos como "Tenía tanto que darte" o "En qué estrella estará".

El sábado 15 de noviembre, a las 20.00 horas, será el turno de Ortiga, que llenará el escenario de ritmo y vitalidad con su original fusión de salsa, merengue, cumbia y bachata. A las 21.00 horas, pondrá el broche final a la jornada Cepeda, cantante y compositor español que alcanzó la popularidad en 2017 tras su participación en la novena edición de Operación Triunfo.

Compromiso local

“Esta celebración busca reforzar el papel de As Cancelas como referente de ocio en Santiago de Compostela y convertir al centro comercial en un espacio de encuentro. Con esta acción seguimos facendo cidade”, señala Javier Nicolás Blanco, gerente de As Cancelas.