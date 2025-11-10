Kamal Aljafari recollerá o Premio Cineuropa 2025 no Teatro Principal
O cineasta palestino será homenaxeado mañá nunha gala que incluirá a proxección de "With Hasan in Gaza" nun festival que tamén distingue a Jaione Camborda e Jonás Trueba
O cineasta palestino Kamal Aljafari recollerá mañá ás 20.00 horas no Teatro Principal o Premio Cineuropa 2025, dando recoñecemento a súa mirada sobre a memoria e poder político das imaxes. Durantea gala, proxectarase "With Hasan in Gaza", o seu traballo máis recente e estreado no Festival de Locarno.
A filmografía de Kamal Aljafari móvese entre o documental e o ensaio poético cunha obra que inclúe títulos como "Port of Memory" (2009), "Recollection" (2015), "An Unusual Summer" (2020) e "A Fidai Film" (2024).
"With Hasan in Gaza"
Na película que será amosada durante a entrega de premios, Aljafari emprega un material filmado hai máis de dúas décadas para reconstruír unha viaxe á Franxa de Gaza realizada no 2001. Nesa ocasión foi acompañado por un guía local co obxectivo de reencontrarse cun antigo compañeiro de cela coñecido durante a Primeira Intifada. A partir destas imaxes, o director amosa o retrato da perda acontecida en Gaza.
A película, con guión, fotografía e montaxe do propio Aljafari e produción de Flavia Mazzarino, reivindica o cinema como espazo de lembranza e de existencia.
O Premio Cineuropa recoñece cada ano cineastas cuxa traxectoria contribúe a ampliar as fronteiras do cinema e a defender o seu valor como ferramenta de liberdade e reflexión. Kamal Aljafari súmase así á lista de autores homenaxeados polo festival compostelán, nunha edición marcada pola aposta por un cinema comprometido coa memoria e coa mirada crítica sobre o noso tempo.
Outros premiados
Aljafari non é o único premiado, Cineuropa celebrará tamén a entrega do Premio Cineuropa a Jaione Camborda, distinguindo unha creadora que, en poucos anos, se consolidou como unha das voces máis persoais e reveladoras do cinema español contemporáneo. A súa traxectoria combina a exploración sensorial coa procura de identidade e unha relación fonda co territorio.
Tamén recibe o premio Jonás Trueba, referente do cine independente español e herdeiro da mellor tradición humanista europea.