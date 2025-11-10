Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Kamal Aljafari recollerá o Premio Cineuropa 2025 no Teatro Principal

O cineasta palestino será homenaxeado mañá nunha gala que incluirá a proxección de "With Hasan in Gaza" nun festival que tamén distingue a Jaione Camborda e Jonás Trueba

Adriana Quesada
Adriana Quesada
10/11/2025 18:31
Kamal Aljafari
O Premio Cineuropa recoñece a traxectoria de Aljafari, autor dunha obra que explora a memoria e o poder político das imaxes
Cineuropa

O cineasta palestino Kamal Aljafari recollerá mañá ás 20.00 horas no Teatro Principal o Premio Cineuropa 2025, dando recoñecemento a súa mirada sobre a memoria e poder político das imaxes. Durantea gala, proxectarase "With Hasan in Gaza", o seu traballo máis recente e estreado no Festival de Locarno. 

A filmografía de Kamal Aljafari móvese entre o documental e o ensaio poético cunha obra que inclúe títulos como "Port of Memory" (2009), "Recollection" (2015), "An Unusual Summer" (2020) e "A Fidai Film" (2024). 

"With Hasan in Gaza"

Na película que será amosada durante a entrega de premios, Aljafari emprega un material filmado hai máis de dúas décadas para reconstruír unha viaxe á Franxa de Gaza realizada no 2001. Nesa ocasión foi acompañado por un guía local co obxectivo de reencontrarse cun antigo compañeiro de cela coñecido durante a Primeira Intifada. A partir destas imaxes, o director amosa o retrato da perda acontecida en Gaza. 

A película, con guión, fotografía e montaxe do propio Aljafari e produción de Flavia Mazzarino, reivindica o cinema como espazo de lembranza e de existencia.

O Premio Cineuropa recoñece cada ano cineastas cuxa traxectoria contribúe a ampliar as fronteiras do cinema e a defender o seu valor como ferramenta de liberdade e reflexión. Kamal Aljafari súmase así á lista de autores homenaxeados polo festival compostelán, nunha edición marcada pola aposta por un cinema comprometido coa memoria e coa mirada crítica sobre o noso tempo.

Outros premiados

Aljafari non é o único premiado, Cineuropa celebrará tamén a entrega do Premio Cineuropa a Jaione Camborda, distinguindo unha creadora que, en poucos anos, se consolidou como unha das voces máis persoais e reveladoras do cinema español contemporáneo. A súa traxectoria combina a exploración sensorial coa procura de identidade e unha relación fonda co territorio.

Tamén recibe o premio Jonás Trueba, referente do cine independente español e herdeiro da mellor tradición humanista europea. 

Te puede interesar

Mª Pilar Castro Manglano

Afundación afonda no TDAH cunha nova conferencia do ciclo 'Educación S. XXI'
Redacción
Aniversario As Cancelas

Nena Daconte, Cepeda e Ortiga encabezarán o As Cancelas Fest polo 13º aniversario do centro comercial
Redacción
El Monbus Obradoiro celebró una nueva victoria ante su afición en el Multiusos Fontes do Sar tras imponerse por 93-68 al Grupo Ureta Tizona Burgos

Crónica: El Obra firma una victoria incontestable ante Tizona Burgos
Eladio González Lois
Tiradores e técnicas do Club Compostela de Esgrima acompañados polos adestradores Xosé Piñeiro e Adrián Penido.

O Compostela Esgrima arrasa no primeiro Torneo Ranking Galego con sete medallas e unha participación récord
Eladio González Lois