El Hostal dos Reis Católicos se suma a la red de puntos violeta contra la violencia machista

El Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, ha inaugurado su punto violeta de información y atención a víctimas de violencia machista, una medida que se extenderá a los 13 paradores gallegos y al resto de la red estatal de Paradores de Turismo de España. La iniciativa busca reforzar la red de protección y sensibilización frente a la violencia de género en espacios públicos y turísticos de referencia.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó este sábado en el acto de presentación celebrado en el histórico edificio compostelano, donde estuvo acompañado por el director del Hostal, Santiago Carrera, y por las trabajadoras Ana Lago y Carmen Rodríguez, que han recibido una formación específica para actuar ante posibles casos de violencia machista.

Blanco destacó que esta acción supone “un paso más en la construcción de un país más seguro, más justo y libre de machismo” y valoró que iniciativas como esta convierten “lugares emblemáticos en referentes de igualdad y protección frente a la violencia de género”.

El delegado subrayó además “el compromiso de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, con la igualdad y la erradicación de la violencia machista”, y señaló que la medida “no solo ofrece atención directa, sino que también contribuye a la sensibilización social”.

Los puntos violeta forman parte del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Igualdad y Paradores, cuyo objetivo es establecer espacios seguros, accesibles y visibles en todos los establecimientos de la red pública, donde cualquier mujer pueda recibir información, orientación y apoyo.