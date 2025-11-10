El Club Financiero de Santiago debatirá sobre el futuro del turismo en la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal

El debate tendrá lugar el 26 de noviembre en la sede del CFS Redacción

El Club Financiero de Santiago (CFS) celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre un nuevo foro dedicado al presente y futuro del turismo en la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal, un sector clave para la economía y la cooperación entre ambos territorios. La jornada, que tendrá lugar en la sede del CFS, pondrá el broche final a la serie de debates organizados con motivo del decimoquinto aniversario de la entidad.

El presidente del Club, Roberto Pereira, explicó que la elección de los temas “responde a cuestiones de actualidad e interés para las empresas y la sociedad, pero también con impacto socioeconómico”. Añadió además que “el turismo es una actividad económica muy importante en nuestro territorio, y hacer un diagnóstico de su situación actual, así como identificar las recetas para que evolucione de forma positiva y sostenible, es vital”.

Dos mesas redondas para analizar el sector turístico y la estrategia común

La primera mesa de debate, que comenzará a las 10.15 horas, se centrará en la visión del sector turístico desde la formación, la hostelería y los congresos. Participarán José Antonio Liñares, portavoz de la Unión Hotelera Compostela; José Paz, director del Centro Superior de Hostelería de Galicia; Ana Trevisani, presidenta de OPC Galicia – Organizadores Profesionales de Congresos; y Pepe Formoso, de la Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte. La mesa estará moderada por Ignacio Capeáns, director de Onda Cero Galicia.

A las 12.15 horas comenzará la segunda mesa, centrada en la estrategia turística en la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal. En ella intervendrán Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia; Luis Pedro Martins, presidente de la Asociación de Turismo de Porto–Norte de Portugal; Francisco Calheiros, presidente de Solares de Portugal; Melchor Fernández, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la USC; y Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. La periodista de RadioVoz, Eva Millán, será la encargada de moderar el coloquio.

Inscripción previa y aforo limitado

Debido al aforo limitado, las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente escribiendo al correo info@clubfinancierodesantiago.com.

Con este foro, el Club Financiero de Santiago pondrá el punto final a su programa de encuentros por el 15º aniversario, reafirmando su compromiso con el análisis económico, el diálogo empresarial y el impulso de sectores estratégicos para Galicia, como el turismo y la cooperación transfronteriza.