Así será a Feira do Monte de Trasmonte: 20 expositores e 6 degustacións gastronómicas
A quinta edición do evento celebrarase os días 15 e 16 de novembro para poñer en valor o monte galego e os oficios tradicionais
O campo da festa de Trasmonte acollerá os días 15 e 16 de novembro a quinta edición da Feira do Monte “Tanto Monte, Monte Tanto”, organizada polo Concello de Ames. O evento busca reivindicar o valor do monte galego, os seus produtos e os oficios vinculados a el, e contará cun completo programa de exposicións, obradoiros, degustacións e música tradicional.
Produtos e oficios do monte
Nesta edición participarán 22 expositores procedentes de diferentes puntos de Galicia, que ofrecerán unha ampla mostra de produtos elaborados de maneira artesanal: aceites, mel, licores, embutidos, queixos, produtos de castaña, porco celta, téxtiles naturais, madeira torneada, ceras, arandos e instrumentos de percusión, entre outros.
Tamén se instalará unha carpa cuberta para acoller as actividades e un servizo de polbeiría de Juan Guerra, con racións de polbo, carne ao caldeiro, churrasco e bica.
O concelleiro de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, destacou que a feira busca “poñer en valor os produtos do monte e o aproveitamento sostible do patrimonio natural galego”, insistindo en manter “a autenticidade dunha feira vencellada á materia prima e á produción sostible”.
Exposicións, obradoiros e música tradicional
Ao longo das dúas xornadas, a feira ofrecerá catro exposicións permanentes, dedicadas ao fiado da la de ovella galega, á tornería en madeira, á elaboración artesanal de instrumentos de percusión e á cestería tradicional.
Tamén haberá tres obradoiros: o sábado impartiranse dous, de cestería de láminas (12.30–13.30 horas) e Gaitas con herbas (17.00–18.30 horas), mentres que o domingo (12.00–13.30 horas) celebrarase un taller de estampado con tintas naturais.
A música tradicional será outro dos piares da feira. O sábado actuarán As Pandereteiras da Costaneira (13.00–14.00) e A Requinta da Maía (18.30–19.30). O domingo será a quenda de Airiños do Paseo de Colón, entre as 12.30 e as 14.30 horas.
Degustacións gastronómicas e actividades paralelas
A programación inclúe seis degustacións gastronómicas centradas en produtos do monte: pizzas de Sicilia in Boca, hamburguesas de vaca de cría extensiva de Discarlux, xabarín con castañas de Onde Keiras, doces do monte de Dolce e Bambini e chicharróns de porco celta de CienPorcel. Ademais, haberá postas de castañas asadas ao longo de toda a fin de semana.
Dentro do evento tamén se organizará a saída micolóxica “Ás voltas cos cogomelos”, o sábado 15 pola mañá, con servizo de autobús desde o Milladoiro e Bertamiráns e posterior exposición de especies identificadas pola asociación Brincabois.
O domingo 16, ás 12.00 horas, o campo da festa acollerá a entrega de premios do concurso fotográfico Enfoca Ames 2025.