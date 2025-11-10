Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así será a Feira do Monte de Trasmonte: 20 expositores e 6 degustacións gastronómicas

A quinta edición do evento celebrarase os días 15 e 16 de novembro para poñer en valor o monte galego e os oficios tradicionais

Eladio Lois
Eladio Lois
10/11/2025 17:29
A Feira do Monte “Tanto Monte, Monte Tanto” celebrarase no campo da festa de Trasmonte os días 15 e 16 de novembro, con 22 expositores, obradoiros, degustacións e música tradicional
A Feira do Monte “Tanto Monte, Monte Tanto” celebrarase no campo da festa de Trasmonte os días 15 e 16 de novembro, con 22 expositores, obradoiros, degustacións e música tradicional
Concello de Ames

O campo da festa de Trasmonte acollerá os días 15 e 16 de novembro a quinta edición da Feira do Monte “Tanto Monte, Monte Tanto”, organizada polo Concello de Ames. O evento busca reivindicar o valor do monte galego, os seus produtos e os oficios vinculados a el, e contará cun completo programa de exposicións, obradoiros, degustacións e música tradicional.

O auditorio do Politécnico acollerá un concerto solidario para apoiar á Asociación Dano Cerebral Santiago

A Asociación Dano Cerebral Santiago organiza un concerto solidario no Politécnico para apoiar ás persoas con dano cerebral adquirido

Más información

Produtos e oficios do monte

Nesta edición participarán 22 expositores procedentes de diferentes puntos de Galicia, que ofrecerán unha ampla mostra de produtos elaborados de maneira artesanal: aceites, mel, licores, embutidos, queixos, produtos de castaña, porco celta, téxtiles naturais, madeira torneada, ceras, arandos e instrumentos de percusión, entre outros.

Tamén se instalará unha carpa cuberta para acoller as actividades e un servizo de polbeiría de Juan Guerra, con racións de polbo, carne ao caldeiro, churrasco e bica.

O concelleiro de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, destacou que a feira busca “poñer en valor os produtos do monte e o aproveitamento sostible do patrimonio natural galego”, insistindo en manter “a autenticidade dunha feira vencellada á materia prima e á produción sostible”.

Exposicións, obradoiros e música tradicional

Ao longo das dúas xornadas, a feira ofrecerá catro exposicións permanentes, dedicadas ao fiado da la de ovella galega, á tornería en madeira, á elaboración artesanal de instrumentos de percusión e á cestería tradicional.

Tamén haberá tres obradoiros: o sábado impartiranse dous, de cestería de láminas (12.30–13.30 horas) e Gaitas con herbas (17.00–18.30 horas), mentres que o domingo (12.00–13.30 horas) celebrarase un taller de estampado con tintas naturais.

A música tradicional será outro dos piares da feira. O sábado actuarán As Pandereteiras da Costaneira (13.00–14.00) e A Requinta da Maía (18.30–19.30). O domingo será a quenda de Airiños do Paseo de Colón, entre as 12.30 e as 14.30 horas.

Degustacións gastronómicas e actividades paralelas

A programación inclúe seis degustacións gastronómicas centradas en produtos do monte: pizzas de Sicilia in Boca, hamburguesas de vaca de cría extensiva de Discarlux, xabarín con castañas de Onde Keiras, doces do monte de Dolce e Bambini e chicharróns de porco celta de CienPorcel. Ademais, haberá postas de castañas asadas ao longo de toda a fin de semana.

Dentro do evento tamén se organizará a saída micolóxica “Ás voltas cos cogomelos”, o sábado 15 pola mañá, con servizo de autobús desde o Milladoiro e Bertamiráns e posterior exposición de especies identificadas pola asociación Brincabois.

O domingo 16, ás 12.00 horas, o campo da festa acollerá a entrega de premios do concurso fotográfico Enfoca Ames 2025.

Te puede interesar

Mª Pilar Castro Manglano

Afundación afonda no TDAH cunha nova conferencia do ciclo 'Educación S. XXI'
Redacción
Aniversario As Cancelas

Nena Daconte, Cepeda e Ortiga encabezarán o As Cancelas Fest polo 13º aniversario do centro comercial
Redacción
Kamal Aljafari

Kamal Aljafari recollerá o Premio Cineuropa 2025 no Teatro Principal
Adriana Quesada
El Monbus Obradoiro celebró una nueva victoria ante su afición en el Multiusos Fontes do Sar tras imponerse por 93-68 al Grupo Ureta Tizona Burgos

Crónica: El Obra firma una victoria incontestable ante Tizona Burgos
Eladio González Lois