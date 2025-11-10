A Asociación Dano Cerebral Santiago organiza un concerto solidario no Politécnico para apoiar ás persoas con dano cerebral adquirido
A cita será este sábado, 15 de novembro, ás 19.00 horas, e contará coa participación de agrupacións locais e escolares
A Asociación Dano Cerebral Santiago celebrará este sábado, 15 de novembro, ás 19.00 horas, un concerto solidario no auditorio do CIFP Politécnico de Santiago, situado na avenida Rosalía de Castro, 133. A iniciativa busca recaudar fondos para apoiar os programas e servizos de rehabilitación e acompañamento que a entidade ofrece a persoas afectadas por dano cerebral adquirido e ás súas familias.
No concerto actuarán a Bandiña e o Coro da Escola Municipal de Música de Santiago, o coro Harmonía Stellae e o grupo Charamuscas, que ofrecerán un repertorio variado con pezas corais e música tradicional galega. O acto estará conducido polo xornalista Ramón Castro, coñecido pola súa traxectoria en medios de comunicación galegos.
As entradas teñen un donativo de 20 euros, e quen o desexe pode colaborar tamén a través da fila 0, dispoñible en varios puntos da cidade. Os billetes poden adquirirse na web da asociación (www.danocerebralsantiagodecompostela.org), na sede da entidade, situada na rúa Pedro Cabezas González, 3 (Castiñeiriño), ou nos locais colaboradores Trisquel Artesanía, na rúa da Acibechería, 31, e Lupe’s Coffee & Beer, en rúa Monte do Seixo, 7. Ademais, tamén será posible mercar entradas o mesmo día do concerto no auditorio.
Con este evento, a Asociación Dano Cerebral Santiago busca dar visibilidade á realidade das persoas con dano cerebral adquirido e promover a implicación da cidadanía compostelá a través da música e da solidariedade.