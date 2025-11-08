Mercedes Rosón reclama máis participación cidadá na xestión da taxa turística de Santiago
Muíños propón estender o imposto ás áreas de acollida de autocaravanas e insta á Xunta a modificar a Lei de Turismo para recoñecer estes espazos como aloxamentos
“Sempre dixemos que o máis importante da taxa turística non era só que se cobrara, senón que o recadado se invista en Santiago de Compostela”, con estas palabras Mercedes Rosón esixía este venres ao goberno local celeridade na constitución do Foro participativo que debe xestionar o 80% do recadado polo imposto de estadías turísticas.
Rosón lamenta a “falta de interese” do goberno local en avanzar nese órgano de gobernanza dos ingresos da taxa no que deberán estar representados sector turístico e veciñanza e para o que reclama un “maior equilibrio” entre ambas.
A denuncia chega despois de que Mila Castro, Gonzalo Muíños e a propia Rosón se reuniran coa asociación veciñal A Xuntanza de San Pedro. Un encontro no que, segundo explica a concelleira non adscrita, compartiron a “preocupación” porque o goberno local non iniciara ese proceso e que “nin tan sequera tivera algún contacto coas asociacións para avanzar na participación e diálogo nesta cuestión”.
Un diálogo que, apunta Rosón, non houbo “nin agora nin antes da aprobación”, de feito as non adscritas xa se amosaran moi críticas coa actitude de Sanmartín na tramitación previa do imposto de estadías turística que provocara importantes críticas de cidadanía e sector pola falta de transparencia ata ese momento.
En calquera caso, Rosón reclama axilidade na constitución dese Foro e pide ademais reforzar a presenza da veciñanza no órgano: “debe haber un peso equilibrado entre sector e cidadanía, sobre todo porque estamos falando dunha taxa que debe servir para garantir a sustentabilidade do modelo turístico sen que nos custe calidade de vida ás persoas que vivimos aquí”.
Así, as concelleiras non adscritas reclaman que se reforce a presencia da cidadanía, incluíndo ademais das seis persoas representantes elixidas do Consello de Relacións Veciñais xa previstas, representantes dos barrios con maior presión turística “como a cidade histórica, Galeras ou o propio San Pedro”.
Taxa turística para ás áreas de autocaravanas
Pola súa banda, Gonzalo Muíños instou á Xunta de Galicia a modificar a Lei de Turismo de Galicia co obxectivo de que as áreas de acollida de autocaravanas sexan recoñecidas como unha tipoloxía de aloxamento turístico co obxectivo de estender a estes emprazamentos a taxa turística.
Neste sentido, Muíños lembra que a modificación do Plan Xeral realizada no pasado mandato de Sánchez Bugallo xa recoñece as zonas de autocaravanas dentro dos campamentos de turismo polo que “o noso concello xa ten unha base urbanística que habería que comprobar se establece base suficiente para ampliar este gravame”.