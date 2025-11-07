Xerardo Estévez reflexionará en el Ateneo sobre los retos urbanos y patrimoniales de Santiago

El arquitecto y exalcalde de Santiago, Xerardo Estévez, participará este lunes en el Ateneo en una conferencia sobre los retos urbanísticos y patrimoniales de la ciudad Ateneo de Santiago

El Ateneo de Santiago acogerá este lunes 10 de noviembre, a las 19.30 horas, la conferencia ‘Santiago de Compostela es algo más’, a cargo de los arquitectos Xerardo Estévez y Alfonso Salgado. El encuentro se enmarca dentro de las actividades organizadas por la institución para promover la reflexión sobre el futuro urbano y patrimonial de la ciudad, coincidiendo con el 40º aniversario de la inclusión de Santiago en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Durante la sesión, los ponentes abordarán la necesidad de actualizar el significado y la trascendencia de Santiago de Compostela en el contexto contemporáneo. Partiendo de su realidad geográfica y arquitectónica, analizarán los principales desafíos que afronta la ciudad en la actualidad, como el impacto del turismo, el acceso a la vivienda, la movilidad y la sostenibilidad urbana, con la vista puesta en el Año Jubilar 2027 como horizonte de planificación.

Dos referentes de la arquitectura compostelana

Xerardo Estévez Fernández, arquitecto y alcalde de Santiago entre 1983 y 1998, fue uno de los grandes impulsores del resurgir urbanístico y cultural de la capital gallega durante las últimas décadas. Comprometido con la modernidad y la conservación patrimonial, es autor y coautor de numerosas obras sobre Compostela y su entorno, además de ser una voz destacada en el debate sobre el modelo urbano de la ciudad.

Por su parte, Alfonso Salgado Suárez, también compostelano, es profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y socio fundador del estudio Salgado e Liñares Arquitectos, reconocido con el Premio de Arquitectura Española 2020. Su trayectoria combina la práctica profesional con la docencia y la investigación sobre el patrimonio y la ciudad contemporánea.

Con esta cita, el Ateneo de Santiago consolida su papel como espacio de encuentro y pensamiento crítico sobre los grandes retos urbanos de Compostela, invitando a la ciudadanía a repensar el modelo de ciudad y su proyección futura.