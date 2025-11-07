Santiago reunirá a más de 400 expertos internacionales en cáncer en el IV Congreso Aseica-Aspic

El doctor Rafael López, presidente de Aseica e investigador del IDIS, inaugurará en Santiago el IV Congreso Internacional Aseica-Aspic sobre investigación oncológica Redacción

Santiago de Compostela se convertirá este mes en el epicentro de la investigación oncológica internacional. Los próximos 20 y 21 de noviembre, la capital gallega acogerá la IV edición del Congreso Internacional Aseica-Aspic, organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) y la Associação Portuguesa de Investigação em Cancro (Aspic), en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

El X Encuentro de Jóvenes Biotecnólogos del Norte reúne en Santiago a expertos en innovación científica Más información

El encuentro, que prevé reunir a más de 400 asistentes, contará con la participación de algunos de los principales expertos nacionales e internacionales en investigación del cáncer, que presentarán los últimos avances en diagnóstico, tratamiento y terapias de nueva generación.

Una cita científica de primer nivel

Bajo el lema “Nuevas terapias y desafíos, de la básica a la clínica”, el congreso será inaugurado por el doctor Rafael López, investigador líder del grupo de Oncología Médica Traslacional del IDIS (Oncomet), jefe del Servicio de Oncología Médica del CHUS y presidente de Aseica. En el acto de apertura participarán también Joana Paredes y Marisol Soengas, investigadoras y expresidentas de Aseica, seguidas de la conferencia magistral del doctor Jun Wang, profesor del Departamento de Patología de la Universidad de Nueva York y del Centro Oncológico Laura e Isaac Perlmutter (Langone Health), centrada en los últimos avances en inmunología e inmunoterapia oncológica.

El programa, disponible en la web de Aseica, se articula en tres grandes sesiones: “Biespecíficos y células CAR-T”, “ADC y nanomedicina” y “Vacunas”. A lo largo de dos jornadas, los expertos debatirán sobre las nuevas oportunidades terapéuticas en inmunoterapia, el futuro de las terapias dirigidas y nanomedicamentos, así como las innovaciones más prometedoras en la investigación traslacional del cáncer.

Fomentar sinergias ibéricas en oncología

El congreso Aseica-Aspic se presenta como un foro de intercambio científico entre España y Portugal, con el objetivo de reforzar la colaboración ibérica en investigación oncológica y promover sinergias entre laboratorios, hospitales y universidades. Entre las actividades complementarias, se incluye una cena oficial en el Hotel Monumento San Francisco, prevista para el jueves 20 a las 20.00 horas, donde los participantes podrán estrechar lazos en un entorno más distendido.

Cuarenta años impulsando la investigación

Fundada en 1983, Aseica agrupa a más de 1.700 investigadores líderes en cáncer y constituye uno de los pilares de la investigación biomédica española. La asociación promueve la colaboración entre investigadores básicos y clínicos, la formación de jóvenes científicos y la difusión del conocimiento oncológico. Con una clara vocación traslacional, trabaja para acercar la ciencia al paciente y fortalecer la cooperación internacional con otras entidades europeas y americanas.