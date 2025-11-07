Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago reunirá a más de 400 expertos internacionales en cáncer en el IV Congreso Aseica-Aspic

El evento, presidido por el oncólogo compostelano Rafael López, se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Redacción
07/11/2025 12:40
El doctor Rafael López, presidente de Aseica e investigador del IDIS, inaugurará en Santiago el IV Congreso Internacional Aseica-Aspic sobre investigación oncológica
El doctor Rafael López, presidente de Aseica e investigador del IDIS, inaugurará en Santiago el IV Congreso Internacional Aseica-Aspic sobre investigación oncológica
Redacción

Santiago de Compostela se convertirá este mes en el epicentro de la investigación oncológica internacional. Los próximos 20 y 21 de noviembre, la capital gallega acogerá la IV edición del Congreso Internacional Aseica-Aspic, organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) y la Associação Portuguesa de Investigação em Cancro (Aspic), en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

Congreso Anual De Biotecnología

El X Encuentro de Jóvenes Biotecnólogos del Norte reúne en Santiago a expertos en innovación científica

Más información

El encuentro, que prevé reunir a más de 400 asistentes, contará con la participación de algunos de los principales expertos nacionales e internacionales en investigación del cáncer, que presentarán los últimos avances en diagnóstico, tratamiento y terapias de nueva generación.

Una cita científica de primer nivel

Bajo el lema “Nuevas terapias y desafíos, de la básica a la clínica”, el congreso será inaugurado por el doctor Rafael López, investigador líder del grupo de Oncología Médica Traslacional del IDIS (Oncomet), jefe del Servicio de Oncología Médica del CHUS y presidente de Aseica. En el acto de apertura participarán también Joana Paredes y Marisol Soengas, investigadoras y expresidentas de Aseica, seguidas de la conferencia magistral del doctor Jun Wang, profesor del Departamento de Patología de la Universidad de Nueva York y del Centro Oncológico Laura e Isaac Perlmutter (Langone Health), centrada en los últimos avances en inmunología e inmunoterapia oncológica.

El programa, disponible en la web de Aseica, se articula en tres grandes sesiones: “Biespecíficos y células CAR-T”, “ADC y nanomedicina” y “Vacunas”. A lo largo de dos jornadas, los expertos debatirán sobre las nuevas oportunidades terapéuticas en inmunoterapia, el futuro de las terapias dirigidas y nanomedicamentos, así como las innovaciones más prometedoras en la investigación traslacional del cáncer.

Fomentar sinergias ibéricas en oncología

El congreso Aseica-Aspic se presenta como un foro de intercambio científico entre España y Portugal, con el objetivo de reforzar la colaboración ibérica en investigación oncológica y promover sinergias entre laboratorios, hospitales y universidades. Entre las actividades complementarias, se incluye una cena oficial en el Hotel Monumento San Francisco, prevista para el jueves 20 a las 20.00 horas, donde los participantes podrán estrechar lazos en un entorno más distendido.

Cuarenta años impulsando la investigación

Fundada en 1983, Aseica agrupa a más de 1.700 investigadores líderes en cáncer y constituye uno de los pilares de la investigación biomédica española. La asociación promueve la colaboración entre investigadores básicos y clínicos, la formación de jóvenes científicos y la difusión del conocimiento oncológico. Con una clara vocación traslacional, trabaja para acercar la ciencia al paciente y fortalecer la cooperación internacional con otras entidades europeas y americanas.

Te puede interesar

Foto de familia dos representantes das entidades implicadas na creación da obra

O Consorcio de Santiago reedita "Historias do Carril-Cornes" con motivo do centenario da anexión de Conxo
Redacción
Alumnado del centro educativo Dolores Ramos – Manuel Peleteiro, que acoge las VIII Jornadas de Educación Infantil

El centro Dolores Ramos - Manuel Peleteiro abre las VIII Jornadas de Educación Infantil con una charla sobre nutrición
Eladio González Lois
La futbolista Catalina Pereira, junto al alcalde de Padrón, Anxo Arca, y las concejalas Chus Campos y Mariló Saco, durante la recepción en la Casa do Concello

O Concello de Padrón homenajea a la joven futbolista Catalina Pereira por su trayectoria y esfuerzo
Eladio González Lois
A alcaldesa e o concelleiro de Sustentabilidade en Santiago

O goberno de Santiago defenderá crear unha sociedade mixta para garantir o control público da xestión da auga
Redacción